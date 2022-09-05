ФОТО | Скаутский батальон отработал ведение городского боя

„Действия в застройке требуют самообладания, отточенных до автоматизма навыков и соблюдения процедур, а также безупречной командной работы“, – отметил командир Скаутского батальона подполковник Ранно Раудсик.

В ходе пятидневных учений военнослужащие продемонстрировали свою готовность решать задачи при различных сценариях. В занятиях использовались не только имитационные средства, но и боевые патроны.

„Главная цель учений заключалась в проверке и оценке действий пехотных отделений в городских условиях. Бойцы показали хорошие результаты, свой профессионализм подтвердили в том числе военнослужащие тыловых подразделений“, – отметил старший офицер учений лейтенант Мадис Пярнпуу.

Скаутский батальон – кадровая часть 1-й пехотной бригады. Подразделение подготовлено к самостоятельным действиям в составе сил быстрого реагирования.