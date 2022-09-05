ФОТО | Скаутский батальон отработал ведение городского боя
В ушедшую пятницу, 2 сентября, завершились учения Скаутского батальона „Белый кирпич“ (Valge Tellis). В ходе проходивших в Нурсипалу, Вао, Ярва-Яани и центральном полигоне занятий около пятисот бойцов отработали ведение городского боя.
„Действия в застройке требуют самообладания, отточенных до автоматизма навыков и соблюдения процедур, а также безупречной командной работы“, – отметил командир Скаутского батальона подполковник Ранно Раудсик.
В ходе пятидневных учений военнослужащие продемонстрировали свою готовность решать задачи при различных сценариях. В занятиях использовались не только имитационные средства, но и боевые патроны.
„Главная цель учений заключалась в проверке и оценке действий пехотных отделений в городских условиях. Бойцы показали хорошие результаты, свой профессионализм подтвердили в том числе военнослужащие тыловых подразделений“, – отметил старший офицер учений лейтенант Мадис Пярнпуу.
Скаутский батальон – кадровая часть 1-й пехотной бригады. Подразделение подготовлено к самостоятельным действиям в составе сил быстрого реагирования.