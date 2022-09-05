Президент Латвии подал в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной церкви от Московского патриархата

Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом, сообщил глава латвийского государства.

„Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности“, — заявил Эгилс Левитс.

В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

„Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии“, — говорится в заявлении президента.

Как указал Левитс, в „независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики“.

Президент указал, что подготовленный законопроект с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

„Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви“, — говорится в заявлении президента.