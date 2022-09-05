Президент Латвии подал в Сейм законопроект об отделении Латвийской Православной церкви от Московского патриархата(12)
Президент Латвии Эгилс Левитс подал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о Латвийской Православной церкви. Изменения предусматривают, что у Латвийской Православной церкви будет самостоятельный и независимый (автокефальный) статус, пишет латвийский „Дельфи“.
Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом, сообщил глава латвийского государства.
„Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности“, — заявил Эгилс Левитс.
В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.
„Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии“, — говорится в заявлении президента.
Как указал Левитс, в „независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики“.
Президент указал, что подготовленный законопроект с председателем и руководителями всех фракций Сейма.
„Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.
Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви“, — говорится в заявлении президента.
Он указал, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями, на заседании Совета по национальной безопасности и проинформировали комиссию по национальной безопасности и комиссию по правам человека и связям с общественностью Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.
В заявлении говорится, что президент получил поддержку фракций Сейма для принятия законопроекта. ЛПЦ уведомлена о выдвижении такого законопроекта.