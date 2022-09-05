ВИДЕО | Российского журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене

Также Сафронову назначили штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения. Защита журналиста заявила, что обжалует приговор.

По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство России и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии, а в 2017 году через своего друга, чеха Мартина Ларыша передал секретную информацию чешским спецслужбам, напоминает „Медуза“.

Сафронов не признал вину и неоднократно отказывался от сделки со следствием. Уголовное дело он связал со журналистской работой. „Если верить стороне обвинения, я в какое-то время (неустановленное), в какую-то дату (неустановленную) у каких-то лиц (тоже неустановленных) выведал что-то секретное. Искали этих мифических секретоносителей — но не нашли. Почему? У меня есть ответ: потому что нет никаких лиц, у которых я что-то и когда-либо выведывал секретное“, — заявил журналист в последнем слове.

По информации защиты Сафронова, политолог Демури Воронин, который был свидетелем обвинения, дал в суде показания, оправдывающие Сафронова. Кроме того, издание „Проект“ изучило документы по делу журналиста и пришло к выводу, что большинство „секретных“ сведений, которые он якобы передал на Запад, есть в свободном доступе в интернете. „Русская служба Би-би-си“ выяснила, что реальной причиной преследования Сафронова могла стать его статья о поставке российских истребителей Египту.

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. Он бывший журналист „Коммерсанта“ и „Ведомостей“, на момент задержания работал советником главы „Роскосмоса“.

За почти два года ареста Сафронову не разрешали свидания с родными, запрещали звонить матери в день рождения и ограничивали в сроках ознакомления с материалами дела. Двое его адвокатов — Иван Павлов и Евгений Смирнов — были вынуждены уехать из страны, еще одного — Дмитрия Талантова — арестовали по делу о „фейках“ про армию.

Евросоюз, а также российские независимые СМИ призвали освободить Сафронова.