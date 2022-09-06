Владелица салона: Клиенты откажутся от услуг полностью. Когда зарплата меньше счетов за коммунальные — не до красоты

В этот раз аренду все же придется повышать, признается Светлана: „Я максимально долго оттягивала этот момент. Но подорожало все. И без увеличения аренды был бы огромный минус, на тысячи евро“.

Светлана считает, что в салоне нельзя экономить на тепле.

„Вы представляете, как сидеть с холодной краской на голове сорок минут в холодном помещении? — задается вопросом владелица. — Или сидеть на маникюре неподвижно пару часов, а то и больше, если сложный дизайн?“

Беспокоится Светлана и за своих мастеров: „Я не хочу, чтобы мои девочки болели, а потом лечились дома. Лекарства дорогие. И когда ты болеешь, твоя заплата от этого не растет, а тает. Страдают клиенты. Здоровье — это самое ценное. Я не могу позволить им мерзнуть“.

Удобной для салона температурой Светлана называет минимум 20 градусов. Чтобы снизить счета за электроэнергию, уже сейчас в студиях заменили все окна на тройные стеклопакеты.