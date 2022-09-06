Владелица салона: Клиенты откажутся от услуг полностью. Когда зарплата меньше счетов за коммунальные — не до красоты(41)
Повышение стоимости электроэнергии повлияет и на сферу красоты. Малые бизнесы могут не выстоять зиму, салоны вынуждены будут приостановить деятельность или закрыться полностью. Все же некоторые владельцы пытаются подготовиться к отопительному сезону и надеются, что государство услышит тысячи голосов собственников малого бизнеса. Клиенты уже сейчас начинают экономить на процедурах красоты, а у востребованных мастеров все чаще появляются свободные окна. Что же ждет бьюти-сферу? Узнавал RusDelfi.
В этот раз аренду все же придется повышать, признается Светлана: „Я максимально долго оттягивала этот момент. Но подорожало все. И без увеличения аренды был бы огромный минус, на тысячи евро“.
Светлана считает, что в салоне нельзя экономить на тепле.
„Вы представляете, как сидеть с холодной краской на голове сорок минут в холодном помещении? — задается вопросом владелица. — Или сидеть на маникюре неподвижно пару часов, а то и больше, если сложный дизайн?“
Беспокоится Светлана и за своих мастеров: „Я не хочу, чтобы мои девочки болели, а потом лечились дома. Лекарства дорогие. И когда ты болеешь, твоя заплата от этого не растет, а тает. Страдают клиенты. Здоровье — это самое ценное. Я не могу позволить им мерзнуть“.