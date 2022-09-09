„В Польше я была обеспечена всем“. Как беженцу, получившему защиту в другой стране, прижиться в Эстонии?

Катерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно) приехала в Эстонию чуть больше месяца назад. Она - мать-одиночка из Украины, с весны жила в Польше, работала на заводе. В Эстонию перебралась после того, как в Польше появились проблемы с жильем - работу на заводе пришлось оставить, а платить за хостел при предприятии оказалось слишком дорого. В новой стране женщина столкнулась с проблемой: из-за того, что изначально статус беженца был оформлен в Польше, получить его в Эстонии не представляется возможным, он дается только один раз. Соответственно, все льготы и вся помощь, которая оказывается украинским беженцам, обходит Катерину стороной.

„Из Польши мы уехали, потому что очень сильно подняли арендную плату за жилье. Когда мы приехали туда, я пошла работать на завод, нас определили в хостел, - рассказывает Катерина. - За проживание у меня, конечно, вычитали из зарплаты. Но прошло время, и в мае мне не продлили договор - дети часто болели, смена климата. Я по образованию массажист, стала работать на себя. Но к июлю хозяин хостела дал понять, что жилье предназначено только для работников завода“.

Так и получилось, что женщина была вынуждена искать квартиру. Однако результатом поисков стало лишь понимание, что найти жилье за приемлемые для семьи деньги не получится. „Мне нужно было работать почти три месяца, чтобы снять квартиру всего на месяц,“ - разводит руками Катерина. Тогда она приняла решение переезжать в другую страну.

Школа и проблемы с языком

Катерина отлично понимает, что ее старший ребенок должен ходить в школу. Однако все усложняется тем, что ребенок совсем не говорит по-русски. Еще летом женщина звонила в украинские школы в Эстонии, чтобы усторить ребенка туда. Но оказалось, что в одну школу принимают только с седьмого класса, в другой же уже не было мест.