„В Польше я была обеспечена всем“. Как беженцу, получившему защиту в другой стране, прижиться в Эстонии?(1)
Еще весной на покрытие основных расходов, связанных с военными беженцами, правительство выделило в общей сложности около 243 млн евро в новом дополнительном бюджете. Это, безусловно, впечатляющая цифра, но означает ли это, что теперь в Эстонии не осталось украинцев, которые находятся в бедственном положении в силу различных обстоятельств?
Катерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно) приехала в Эстонию чуть больше месяца назад. Она - мать-одиночка из Украины, с весны жила в Польше, работала на заводе. В Эстонию перебралась после того, как в Польше появились проблемы с жильем - работу на заводе пришлось оставить, а платить за хостел при предприятии оказалось слишком дорого. В новой стране женщина столкнулась с проблемой: из-за того, что изначально статус беженца был оформлен в Польше, получить его в Эстонии не представляется возможным, он дается только один раз. Соответственно, все льготы и вся помощь, которая оказывается украинским беженцам, обходит Катерину стороной.
„Из Польши мы уехали, потому что очень сильно подняли арендную плату за жилье. Когда мы приехали туда, я пошла работать на завод, нас определили в хостел, - рассказывает Катерина. - За проживание у меня, конечно, вычитали из зарплаты. Но прошло время, и в мае мне не продлили договор - дети часто болели, смена климата. Я по образованию массажист, стала работать на себя. Но к июлю хозяин хостела дал понять, что жилье предназначено только для работников завода“.
Так и получилось, что женщина была вынуждена искать квартиру. Однако результатом поисков стало лишь понимание, что найти жилье за приемлемые для семьи деньги не получится. „Мне нужно было работать почти три месяца, чтобы снять квартиру всего на месяц,“ - разводит руками Катерина. Тогда она приняла решение переезжать в другую страну.
Школа и проблемы с языком
Катерина отлично понимает, что ее старший ребенок должен ходить в школу. Однако все усложняется тем, что ребенок совсем не говорит по-русски. Еще летом женщина звонила в украинские школы в Эстонии, чтобы усторить ребенка туда. Но оказалось, что в одну школу принимают только с седьмого класса, в другой же уже не было мест.
„Я прекрасно понимаю, что в школу ходить ребенку надо, как и учить языки. Я и сама знаю языки - английский и французский. Польский даже как-то подучила за пять месяцев. Но для ребенка учить и русский, и эстонский будет сложно. Тем более, что мы продолжаем заниматься в украинской школе онлайн“.
Вторая проблема, помимо языка, - нехватка средств, ведь перед тем, как отправить ребенка в школу, его нужно собрать: купить одежду, обувь, канцелярию, портфель. Возможности оплатить все это у семьи сейчас нет.
„У нас даже интернета не было, пока не заняла что-то у знакомых из Украины. Нет, чтобы им туда отсылать что-то, так наоборот. Не очень приятно все это, конечно,“ - рассказывает женщина.
Именно поэтому в эстонскую школу ребенок так и не пошел. Однако он продолжает учиться в украинской школе онлайн. Учебное заведение предоставило все материалы в электронном виде, и расходы на такую „школу на дому“ получились в несколько раз меньше.
„Те, кто приехал сюда в качестве беженцев, получают какие-то льготы, пособия. У меня же нет ничего. Хотя в Украине я считаюсь малообеспеченной одинокой мамой, - говорит Катерина. - У старшего ребенка отец умер, у младшего отца нет. В Польше я была обеспечена всем, но с жильем не сложилось. Если бы получилось найти что-то за небольшие деньги, я бы, если честно, туда вернулась“.
Возможно ли поменять страну, предоставляющую временную защиту?
Ситуацию комментирует Ксения Репсон-Дефорж, советник по медиа Департамента социального страхования.
Прибывающие в Эстонию военные беженцы должны в первую очередь обратиться в один из государственных информационных пунктов на Таллиннском автовокзале, в Нарве, Пярну или в Тарту, заявить о себе, получить первичную информацию, необходимую для пребывания в Эстонии. Информацию можно получить также по государственному инфотелефону 1247, при звонке с иностранного номера +372 600 1247.
За получением временной или международной защиты (не путать с политическим убежищем) беженцы должны обратиться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.
Временная защита – это годичный вид на жительство, дающий право гражданам Украины и членам их семей те же права и те же социальные гарантии, медицинские услуги и так далее, что и резидентам Эстонии. Временная защита также дает гражданам Украины право на работу, получение образования и право свободно передвигаться по Европейскому Союзу.
На данный момент временная защита оформляется достаточно оперативно, вместе с ней выдается и личный код, с которым уже можно ходатайствовать о пособиях в Департаменте социального страхования.
Без временной защиты же получать постоянные пособия невозможно - человеку нужно получить личный код и открыть счет в банке, куда эти пособия перечислялись бы (наличными они не выдаются).
Часть социальных пособий в Эстонии выплачивает Департамент социального страхования на основании обращения. Часть пособий, например прожиточный минимум, – выплачивает местное самоуправление по месту регистрации. Для ходатайства о вторых необходимо в обязательном порядке зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении. Информацию о продовольственной помощи проще всего получить у социального работника местного самоуправления.
Суммы пособий, выплачиваемых Департаментом социального страхования, на которые в конкретном случае можно претендовать, назвать затруднительно. Они зависят от возраста детей, состояния их здоровья и других потребностей. Но в целом, это могут быть детское пособие, пособие по уходу за ребенком в возрасте младше трех лет или несколькими детьми в возрасте от трех до восьми лет, пособие родителю-одиночке, а также ряд услуг по необходимости, включая психосоциальную кризисную помощь.
Однако для того, чтобы все эти пособия получать, нужно иметь временную защиту в Эстонии и личный код. Таким образом, первое, что стоит сделать в таком случае - „переоформить“ временную защиту. Одновременно в двух странах ее иметь действительно нельзя, но человек может выбрать, где именно он хочет ей пользоваться.
Лийс Валк, комиссар Управления по идентификации и статусу PPA, рассказала RusDelfi о том, как это можно сделать: „Если человек был вынужден переехать в другую страну ЕС, то верным решением в такой ситуации было бы отказаться от временной защиты в Польше и снова обратиться за ней в Эстонии. Такие случаи иногда бывают, но не массово“.