Звери
05.09.2022, 16:10

ФОТО | Поздравляем! Снежный барс из зоопарка отпраздновал свой день рождения кровяным мороженым

 
День рождения Сому
День рождения Сому
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

На прошлой неделе самцу снежного барса Сому, который переехал в Таллинн из Зальцбургского зоопарка в Австрии в конце ноября прошлого года, исполнилось три года.

Он получил свои подарки на день рождения - мясные лакомства, игрушки и кровяное мороженое.

Сому прячется, потому что он не чувствует себя в безопасности, когда на него смотрят и отказывается есть перед посетителями в вольере для демонстрации снежных барсов. Возможно, его также пугает запах девятилетнего самца Отто III.


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