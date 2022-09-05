05.09.2022, 16:10
ФОТО | Поздравляем! Снежный барс из зоопарка отпраздновал свой день рождения кровяным мороженым
ФОТО: | Tallinna loomaaed
На прошлой неделе самцу снежного барса Сому, который переехал в Таллинн из Зальцбургского зоопарка в Австрии в конце ноября прошлого года, исполнилось три года.
Он получил свои подарки на день рождения - мясные лакомства, игрушки и кровяное мороженое.
Сому прячется, потому что он не чувствует себя в безопасности, когда на него смотрят и отказывается есть перед посетителями в вольере для демонстрации снежных барсов. Возможно, его также пугает запах девятилетнего самца Отто III.