СЕГОДНЯ | Для сохранения шансов на выход из группы эстонская сборная должна обыграть звездную Хорватию

Проиграв и Италии, и Украине в группе C, шансы Эстонии на выход из группы очень сильно снизились. Чтобы сохранить шансы на выход из группы, сегодня надо обыгрывать Хорватию хотя бы с разницей в два очка.

Четыре лучших сборных из подгруппы выдут в 1/8 финала. Наиболее реальными шансами для Эстонии было бы 3-5 место. Для выхода из группы должны произойти следующие события:

Эстония обыграет Хорватию, а затем либо Великобританию, либо Грецию.

Украина, у которой пока две победы, проиграет все оставшиеся игры (Италии в понедельник, затем Греции и Хорватии).

Хорватия, которая проиграла Греции и обыграла Великобританию, проигрывает Эстонии и Италии и выигрывает у Украины.

Двухочковая победа над Хорватией означала бы, что разница в очках у Эстонии была бы плюсовой, и это также обеспечило бы проход дальше.

Сначала нужно победить Хорватию. Однако эта задача не из легких. В матче второго круга группы C против Великобритании хорваты в первом тайме были очень сонные, но спустя 20 минут они были впереди 37:31. Во втором тайме разрыв без особых усилий увеличился до 35 очков. В первом туре Хорватия проиграла Греции 85:89.

Лидерами сборной Хорватии являются игроки из НБА Боян Богданович (Юта Джаз), Дарио Шарич (Финикс Санз) и Ивица Зубац (Лос-Анджелес Клипперс), так же есть Марио Хезоня (Реал Мадрид) и Джалин Смит (Берлин Альба), которые играют в Евролиге и опытный Крунослав Симон, ставший чемпионов Евролиги в составе стамбульского „Анадолу Эфес“.

Состав сборной Эстонии на ЧЕ:

Стен Сокк, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Анри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Маттиас Тасс, Майк-Калев Коцар.