ВИДЕО | В Ивангороде установили танк Т-34

„Будущий экспонат Ивангорода – танк Т-34 – своим ходом двигается к постаменту. Боевая машина не просто на ходу – танк также участвовал в парадах на Красной Площади. Сегодня он будет установлен на подготовленный постамент“, - сообщает Телеграмм канал „Админка Ленобласти“.