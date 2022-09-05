05.09.2022, 13:28
ВИДЕО | В Ивангороде установили танк Т-34(77)
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В ответ на перенос советского танка-памятника из Нарвы в Военный музей, власти Ленинградской области установили подобный танк Т-34 в Ивангороде. Об этом сообщают местные СМИ.
„Будущий экспонат Ивангорода – танк Т-34 – своим ходом двигается к постаменту. Боевая машина не просто на ходу – танк также участвовал в парадах на Красной Площади. Сегодня он будет установлен на подготовленный постамент“, - сообщает Телеграмм канал „Админка Ленобласти“.
Как сообщалось ранее, торжественное открытие состоится 11 сентября.
16 августа правительство Эстонии перенесло „нарвский танк“ из Ида-Вирумаа в Военный музей Виймси.