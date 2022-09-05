Автомобиль сбил велосипедистку на улице Техника

Запись о произошедшем появилась сегодня в Facebook в группе „Ездуны“. Пресс-секретарь Спасательного департамента Барбара Лихтфельд прокомментировала RusDelfi, что велосипедистку увезли в больницу.

„Сегодня около 9.22 утра на улице Техника произошла авария. Пострадала велосипедистка - 29-летняя женщина. Ее увезли в больницу на скорой“, - рассказала Лихтфельд.



По предварительным данным, велосипедистка совершила поворот налево в неположенном месте и столкнулась с двигавшимся в том же направлении легковым автомобилем. За рулем Subaru находилась 70- летняя женщина. И велосипедистка, и водительница были трезвыми.