Новости Эстонии
05.09.2022, 15:50

ФОТО | Водитель грузовика, собравший 1500 евро и купивший дроны для российской армии, скоро выйдет на свободу

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Перед судом предстали и жертвователи
Владимир Шилов выйдет из тюрьмы в конце сентября. Слева — беспилотник, таких для российской армии он купил три.
Владимир Шилов выйдет из тюрьмы в конце сентября. Слева — беспилотник, таких для российской армии он купил три.
ФОТО: Scanpix & Grete Põlluste

„Для наших мальчиков!“ — пояснила представшая сегодня перед судом Ольга Федорова, отправившая символическую сумму на покупку беспилотника для российских войск, - пишет Eesti Päevaleht.

В июле к четырем месяцам заключения был приговорен Владимир Шилов, который собирал деньги на портале „ВКонтакте“ с призывом направить в Россию беспилотники для войны в Украине. Вдобавок были осуждены двое мужчин — Илья и Руслан Голембовские, которые успели сделать пожертвование на покупку дронов. Ольга Федорова, внесшая на счет Шилова 40 евро в поддержку российской агрессии, сегодня подписала мировое соглашение.

Как и Шилову, всем выявленным жертвователям были предъявлены обвинения в поддержке акта иностранной агрессии.

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