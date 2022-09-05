05.09.2022, 15:50
ФОТО | Водитель грузовика, собравший 1500 евро и купивший дроны для российской армии, скоро выйдет на свободу(10)
Перед судом предстали и жертвователи
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„Для наших мальчиков!“ — пояснила представшая сегодня перед судом Ольга Федорова, отправившая символическую сумму на покупку беспилотника для российских войск, - пишет Eesti Päevaleht.
В июле к четырем месяцам заключения был приговорен Владимир Шилов, который собирал деньги на портале „ВКонтакте“ с призывом направить в Россию беспилотники для войны в Украине. Вдобавок были осуждены двое мужчин — Илья и Руслан Голембовские, которые успели сделать пожертвование на покупку дронов. Ольга Федорова, внесшая на счет Шилова 40 евро в поддержку российской агрессии, сегодня подписала мировое соглашение.