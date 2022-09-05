ФОТО | Ах, какие девушки! Команда Латвии - призер женского чемпионата мира по ловле карпа

В спортивной рыбалке есть несколько дисциплин, и одна из них — ловля карпа. Традиционно проводятся мужские чемпионаты мира, а в этом году в Великобритании в комплексе Lienear Fisheries международная федерация рыболовства FIPSed организовала чемпионат мира по ловле карпа среди женщин. На турнире были представлены Англия, Франция, Италия, Нидерланды, Уэльс, Украина, Венгрия и Латвия, пишет Rus.Delfi.lv.

В спортивной ловле карпа команда состоит из шести спортсменов, разделенных на три пары. а весь водоем разделен на три зоны. Каждая из трех пар сборных выступает в своей зоне. В зачет идет общий вес пойманной рыбы. Продолжительность соревнований - 72 часа. Победитель определяется по сумме мест, занятых тремя парами.

Во время соревнований карпы весом 10-15 кг не были редкостью в уловах девушек, а самый крупный экземпляр добыли Линда Ласковска и Лорета Бирзуле: их карп весил 20,3 кг.

В итоге Ласковска и Бирзуле выиграли серебряную медаль в личном зачете с общим результатом улова в 107 кг. Инга Пиладзе и Марите Пурмале в своей зоне заняли третье место, а Майя Миезите и Зане Зауэре - седьмое. В общем зачете команда Латвии стала бронзовым призером чемпионата мира по спортивной ловле карпа.

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