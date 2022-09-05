Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

„Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича“, — говорится в сообщении.



Лагутин выиграл Олимпиады 1964 и 1968 годов в категории до 71 кг, а на Играх-1960 стал бронзовым призером. Также на его счету два золота чемпионатов Европы (1961, 1963), пишет РБК.

Лагутин начал заниматься боксом в 17 лет. На Игры 1960 года он отобрался, победив сильнейшего боксера страны Юрия Громова. На своей первой Олимпиаде в Риме Лагутин взял бронзу, проиграв в полуфинале будущему чемпиону, американцу Уилберту Макклюру. Это поражение стало первым и единственным для Лагутина на международных турнирах.



Сразу после Игр-1964 Лагутин завершил спортивную карьеру, занимался организацией спортивно-массовых мероприятий, возглавлял Федерацию бокса СССР, работал заместителем председателя общества „Спартак“, был начальником Управления физической культуры и спорта совета профсоюзов, а также создал свой собственный фонд „Оздоровление и спорт“.

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