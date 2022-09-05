Крутой багамский бегун был застрелен за несколько дней до 30-летия. Что случилось?

3 сентября Багамские острова остались без спринтера Шавеса Харта. Легкоатлет — участник Олимпийских игр в Рио, призер Панамериканского юниорского чемпионата и серебряный медалист чемпионата мира в помещении в составе эстафетной команды 4х400 м, пишет Sport24.

Харт был застрелен в Северном Абако на парковке у местного ночного клуба. Во время потасовки один из участников выстрелил 29-летнему Харту в грудь. От полученного ранения спортсмен скончался на месте. Врачи, прибывшие на место происшествия, только констатировали его смерть.

Убийцу задержали на месте. Это значительно облегчит жизнь родственникам багамского спринтера. Если бы виновного не удалось поймать, поиски явно могли бы затянуться. А так есть шанс, что мужчину накажут быстро. Следствие уже идет.

Харта умер, не дожив до своего 30-летия всего несколько дней. Отпраздновать день рождения спринтер должен был 6 сентября.

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