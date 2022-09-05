Родченков заявил, что СССР провёз на ОИ-1988 аппарат для допинга под видом кофемашины

Родченков поделился новой историей в документальном фильме „Икар: Последствия“, премьера которого состоялась в США 2 сентября, пишет sportmail.ru.

Родченков отметил, что сам он на Олимпиаде-1988 по документам значился техником, который обслуживал этот аппарат для приготовления кофе.

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