05.09.2022, 14:13
Родченков заявил, что СССР провёз на ОИ-1988 аппарат для допинга под видом кофемашины(11)
ФОТО: | Scanpix
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что на летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея) СССР якобы маскировал машину для допинговых махинаций под видом аппарата для эспрессо.
Родченков поделился новой историей в документальном фильме „Икар: Последствия“, премьера которого состоялась в США 2 сентября, пишет sportmail.ru.
Родченков отметил, что сам он на Олимпиаде-1988 по документам значился техником, который обслуживал этот аппарат для приготовления кофе.
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