13 новых школ приступили к использованию программы KiVa для профилактики травли(3)
В этом учебном году 13 школ начали внедрять программу KiVa. Это, в свою очередь, означает, что в настоящее время программу KiVa, основанную на научных исследованиях и доказательствах, применяют 120 школ и учебных мест, или около 24% всех общеобразовательных школ Эстонии. В число новых участников входят школы как с эстонским, так и с русским языками обучения.
Почти четверть общеобразовательных школ из всех уголков Эстонии присоединились к программе по предупреждению травли KiVa, которую предлагает Фонд „Школа без травли“. „В сентябре начнут внедрять программу KiVa 13 новых школ, и это значит, что ученики этих школ начнут изучать на уроках KiVa, какие бывают эмоции и как их регулировать, как быть дружелюбными и поддерживающими одноклассниками, как распознавать и безопасно вмешиваться в случаи травли. Это систематическая и последовательная работа, направленная на то, чтобы сделать взаимоотношения детей и школьную среду более безопасными, как психически, так и физически“, - говорит Яне Алас, руководитель программы KiVa Фонда „Школа без травли“.
Kadrina keskkool - одна из школ, которая начала использовать программу KiVa с сентября. „Мы начали замечать, что работа, которую мы проводили по предотвращению и пресечению травли, перестала быть достаточно эффективной. Не хватало системного подхода и задействования всей школы“, - говорит Кай Тамм, руководитель команды KiVa в Kadrina keskkool. „Мы заинтересовались программой KiVa, так как это научно доказанная и обоснованная программа, это вдохновляет начать внедрять то, что уже хорошо работает, имеет четкую цель и доказано положительное воздействие“, - сказала Тамм.
В число новых KiVa школ входят Sillamäe eesti põhikool, Narva eesti gümnaasium, Häädemeeste keskkool, Abja gümnaasium, Anna Haava nimeline Pala kool, Haabersti vene gümnaasium, Tallinna Linnamäe vene lütseum, Kadrina keskkool, Pikavere mõisakool, Varstu kool, Laeva põhikool, Muhu põhikool ja Narva Kesklinna gümnaasium. Из них 10 школ с эстонским языком обучения и 3 школы с русским языком обучения или языковым погружением. Кроме того, в этом учебном году программа KiVa начнет действовать также в учебном центре Roostiku школы Rocca al Mare.
„В следующем году Фонд „Школа без травли“ отметит свое десятилетие. Тем более отрадно, что заинтересованность школ в снижении уровня травли и обеспечении психической и физической безопасности детей растет год от года. Мы высоко ценим готовность школ заниматься профилактикой травли систематически, привлекая к этому процессу всю школу, опираясь на научные исследования и доказательства, с помощью программы профилактики травли KiVa“, - сказала Инги Михкельсоо, генеральный директор Фонда. „В ближайшее время мы также начнем кампанию по набору новых школ на 2023/2024 учебный год. Все мотивированные школы могут присоединиться к сообществу KiVa, дополнительная информация будет доступна в ближайшее время“.
Список всех школ, реализующих эту программу, можно найти на сайте Фонда „Школа без травли“. Чтобы узнать, как программа KiVa помогла снизить уровень травли в предыдущие годы, нажмите сюда.
KiVa - это научно обоснованная программа, разработанная учеными Университета Турку, а официальным и лицензированным партнером по распространению программы в Эстонии является Фонд „Школа без травли“.
Программа KiVa уже почти 10 лет помогает снизить уровень травли в школах Эстонии и включает в себя как универсальные, так и специфические мероприятия по предотвращению травли и для решения выявленных случаев.
Фонд „Школа без травли“ был основан в 2012 году с целью сделать школы Эстонии свободными от травли. Фонд разрабатывает и использует научно доказанные и обоснованные меры, помогает школам применять меры по борьбе с травлей, повышает осведомленность о травле и способах её сокращения и борьбы с ней.