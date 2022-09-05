13 новых школ приступили к использованию программы KiVa для профилактики травли

Почти четверть общеобразовательных школ из всех уголков Эстонии присоединились к программе по предупреждению травли KiVa, которую предлагает Фонд „Школа без травли“. „В сентябре начнут внедрять программу KiVa 13 новых школ, и это значит, что ученики этих школ начнут изучать на уроках KiVa, какие бывают эмоции и как их регулировать, как быть дружелюбными и поддерживающими одноклассниками, как распознавать и безопасно вмешиваться в случаи травли. Это систематическая и последовательная работа, направленная на то, чтобы сделать взаимоотношения детей и школьную среду более безопасными, как психически, так и физически“, - говорит Яне Алас, руководитель программы KiVa Фонда „Школа без травли“.

Kadrina keskkool - одна из школ, которая начала использовать программу KiVa с сентября. „Мы начали замечать, что работа, которую мы проводили по предотвращению и пресечению травли, перестала быть достаточно эффективной. Не хватало системного подхода и задействования всей школы“, - говорит Кай Тамм, руководитель команды KiVa в Kadrina keskkool. „Мы заинтересовались программой KiVa, так как это научно доказанная и обоснованная программа, это вдохновляет начать внедрять то, что уже хорошо работает, имеет четкую цель и доказано положительное воздействие“, - сказала Тамм.

В число новых KiVa школ входят Sillamäe eesti põhikool, Narva eesti gümnaasium, Häädemeeste keskkool, Abja gümnaasium, Anna Haava nimeline Pala kool, Haabersti vene gümnaasium, Tallinna Linnamäe vene lütseum, Kadrina keskkool, Pikavere mõisakool, Varstu kool, Laeva põhikool, Muhu põhikool ja Narva Kesklinna gümnaasium. Из них 10 школ с эстонским языком обучения и 3 школы с русским языком обучения или языковым погружением. Кроме того, в этом учебном году программа KiVa начнет действовать также в учебном центре Roostiku школы Rocca al Mare.