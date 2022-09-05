ФОТО | Huawei представила новый смартфон nova 10 Pro с уникальными батареей и камерой

Представляя свою продукцию на выставке потребительской электроники IFA в Германии, компания Huawei подчеркнула то, как развитие смарт-оборудования может повысить совместимость устройств и сделать использование технологий еще более удобным и простым.



По словам эксперта по технологиям и руководителя обучения Huawei Екатерины Мишиной, представленная среди новых телефонов модель nova 10 Pro была разработана с учетом всех последних тенденций в области фотографии. „При производстве смартфонов преимущество всегда у основных камер, располагающихся на тыловой стороне устройства, но эта тенденция существенно меняется благодаря платформам социальных сетей, потому что для миллионов пользователей фронтальная камера является ключевой“, — объясняет Мишина, приводя в пример популярные платформы, такие как TikTok и Instagram, куда ежедневно заходят сотни тысяч пользователей из Эстонии, загружая свои фотографии и видео.



Таким образом, по словам Мишиной, модель nova 10 Pro — одна из первых, которая изменила традиционный подход разработчиков устройств. „Что особенного в этой модели, так это сверхширокоугольная фронтальная камера 60 МП, способная снимать видео 4K, и дополнительная портретная камера 8 МП, которая позволяет делать кристально чистые снимки крупным планом как с 2-кратным оптическим, так и 5-кратным цифровым увеличением“, — описывает Мишина, которая говорит, что фотографии с фронтальных камер любых телефонов имеют более низкое качество. „Также в последней модели Huawei добавлен ряд эффектов для фото- и видеосъемки - таких как поддерживающее освещение, возможность делать качественные фото в темноте и автофокус, что позволяет добиться четких и качественных результатов для как для фотографий, так и видео“.