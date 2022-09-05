До утра не удалось найти ни одного человека с потерпевшего аварию в Балтийском море самолета: на борту могли находиться четверо

Поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое может быть вызвано аварией, пишет Delfi.lv.

Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до аварии.

Метеорологические условия в настоящее время достаточно благоприятны для проведения поисковых работ. В ближайшее время над местом крушения поднимется вертолет Государственной погранслужбы, после чего будет приниматься решение, как проводить дальнейшие поисковые работы, рассказал Суббота, добавив, что надеется на дневной свет, который поможет в поисках.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в море недалеко от Вентспилса потерпел крушение самолет, подтвердили в Агентстве гражданской авиации (АГА).

По информации сайта Flightradar, крушение потерпел частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии.

Как сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на испанские источники, которым известна ситуация в связи с инцидентом, самолет принадлежал немецкой семье.

Самолет зарегистрирован в Австрии на немецкую компанию, сообщило австрийское информационное агентство APA.

Представитель Шведского морского спасательного агентства Юхан Алин сообщил, что береговая охрана заметила масляные пятна и мелкий мусор в воде. По его словам, мало надежды на то, что людей, которые летели в самолете, найдут живыми, сообщает шведская телекомпания STV.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании, и связь с наземными службами была потеряна вскоре после того, как самолет покинул воздушное пространство Пиренейского полуострова, сообщает „Bild“.