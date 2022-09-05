Нефтяной бизнес с Россией продолжается. Реальных продавцов держат в секрете

Казалось бы, однозначно ясно, что импортеры топлива не пренебрегают бизнесом, связанным с российской кровавой нефть ю. Чтобы общественность могла оценить моральное лицо компаний, МИД опубликовал список 28 предприятий, которые якобы уведомили министерство и Европейскую комиссию о своем желании продолжать дела с российской нефтью в условиях санкций до тех пор, пока это позволяет переходный период.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что у общественности есть право знать, какие предприятия подали заявку на исключение для продолжения торговли нефтью с Россией в течение переходного периода. Однако список не давал общественности конкретных сведений. Реакция компаний не позволяет быть уверенными в том, что конкретно фирмы из этого списка стоят за тем, что российская нефть все еще поступает в Эстонию в больших количествах. Но и министерство, и Налогово-таможенный департамент воздерживаются от публикации более конкретного списка. Это оставляет фирмам возможность давать расплывчатые объяснения о своей связи с российским импортом нефтепродуктов.