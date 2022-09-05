Нефтяной бизнес с Россией продолжается. Реальных продавцов держат в секрете(66)
Согласно последней статистике Налогово-таможенного департамента, в августе в Эстонию было ввезено большое количество российского и белорусского минерального топлива, находящегося под санкциями.
Нефтяные цистерны с русскими названиями стоят перед эстонскими топливными терминалами.
Предприятия могут свободно покинуть печально известный список. Двое это уже сделали.
В Виймси вагоны с российской маркировкой стоят перед терминалом Милстранд в ожидании погрузки. „Цистерны с русскими надписями не обязательно заполнены именно российским топливом“, — развеивает сомнения один из владельцев компании Эндель Сифф, но не уточняет, чье же топливо из вагона поступает в цистерны Милстранда. Сокрытием части информации занимаются все вовлеченные стороны, - пишет Delfi Ärileht.
Казалось бы, однозначно ясно, что импортеры топлива не пренебрегают бизнесом, связанным с российской кровавой нефтью. Чтобы общественность могла оценить моральное лицо компаний, МИД опубликовал список 28 предприятий, которые якобы уведомили министерство и Европейскую комиссию о своем желании продолжать дела с российской нефтью в условиях санкций до тех пор, пока это позволяет переходный период.