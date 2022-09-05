Экономика
05.09.2022, 13:10

Нефтяной бизнес с Россией продолжается. Реальных продавцов держат в секрете

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  • Согласно последней статистике Налогово-таможенного департамента, в августе в Эстонию было ввезено большое количество российского и белорусского минерального топлива, находящегося под санкциями.

  • Нефтяные цистерны с русскими названиями стоят перед эстонскими топливными терминалами.

  • Предприятия могут свободно покинуть печально известный список. Двое это уже сделали.

Вагоны с русскими буквами на терминале Милстранд. Но чья нефть в цистернах?
Вагоны с русскими буквами на терминале Милстранд. Но чья нефть в цистернах?
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

В Виймси вагоны с российской маркировкой стоят перед терминалом Милстранд в ожидании погрузки. „Цистерны с русскими надписями не обязательно заполнены именно российским топливом“, — развеивает сомнения один из владельцев компании Эндель Сифф, но не уточняет, чье же топливо из вагона поступает в цистерны Милстранда. Сокрытием части информации занимаются все вовлеченные стороны, - пишет Delfi Ärileht.

Казалось бы, однозначно ясно, что импортеры топлива не пренебрегают бизнесом, связанным с российской кровавой нефтью. Чтобы общественность могла оценить моральное лицо компаний, МИД опубликовал список 28 предприятий, которые якобы уведомили министерство и Европейскую комиссию о своем желании продолжать дела с российской нефтью в условиях санкций до тех пор, пока это позволяет переходный период.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что у общественности есть право знать, какие предприятия подали заявку на исключение для продолжения торговли нефтью с Россией в течение переходного периода. Однако список не давал общественности конкретных сведений. Реакция компаний не позволяет быть уверенными в том, что конкретно фирмы из этого списка стоят за тем, что российская нефть все еще поступает в Эстонию в больших количествах. Но и министерство, и Налогово-таможенный департамент воздерживаются от публикации более конкретного списка. Это оставляет фирмам возможность давать расплывчатые объяснения о своей связи с российским импортом нефтепродуктов.

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