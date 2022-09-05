Гибкая железная леди. Лиз Трасс готовится стать премьер-министром Британии

„По крайней мере в глазах ее сторонников она - снижающая налоги наследница Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана“, - писала о Трасс в июне, в самом начале выборов нового лидера, газета Times.

При этом Трасс не ходит в церковь и голосовала за легализацию однополых браков - таков современный британский консерватизм.

Не тем либералом, кого стали так называть в последние десятилетия сначала в США, а потом и в Европе, не левым по сути, а исконным либералом - тем, кто за свободу личности и свободу предпринимательства.

Внешними деталями дело не ограничивается. В речах и статьях Трасс предстает перед публикой идейным политиком, какого не было у руля Великобритании в последние тридцать лет, как раз со времен Тэтчер - настоящим тори, правым либералом.

Сейчас британская пресса отмечает, как она фотографировалась на танке в Восточной Европе или как пришла в синей блузке на теледебаты - все это напоминания о медийном образе Тэтчер.

Четыре года назад она начала колонку в шотландской газете Scotsman с воспоминания о том, как в семь лет исполняла в своей первой школе в Шотландии роль Тэтчер в дебатах. Дальше - никаких рассуждений о Тэтчер, лишь напоминание, что она была очень непопулярна в Шотландии. Но образ „вброшен“, фамилии Тэтчер и Трасс стоят рядом - этого достаточно.

Лиз Трасс больше, чем Мэй, похожа на решительного и идейного лидера-консерватора, каким была Тэтчер, и сама Трасс старается об этом сходстве ненавязчиво напоминать.

После такой яркой первой женщины-премьера в истории Британии, как Маргарет Тэтчер, вполне естественно, что на преемниц или претенденток тоже примеряют ее прозвище „железной леди“. Его примеряли и на типичного партийного функционера Терезу Мэй, бывшую премьером с 2016 по 2019 год. Не подошло.

В середине августа Лиз Трасс, по данным одного из опросов, побеждала соперника на выборах главы Консервативной партии Риши Сунака с разгромным счетом: за нее - 60% опрошенных членов партии, за Сунака - 28%.

„Многие из тех, кто наблюдал ее многие годы, сомневаются, есть ли у нее вообще какие-либо твердые убеждения, или же она просто выступает за то, за что в данный момент удобно выступать“, - написал британский обозреватель американской CNN.

Те, кто не поддается напору и обаянию Трасс, задаются вопросом: насколько она искренна, когда говорит о принципах?

Она, например, выступает против идеи некоторых коллег по правительству обложить дополнительным налогом и ограничить продажу „нездоровых“ - с большим содержанием сахара, соли или жиров - напитков и еды. „Хватит, правительство не должно предписывать людям, что им есть“, - говорит она.

Кроме того, Трасс обещает провести общую ревизию государственных расходов, а также создать инвестиционные зоны с упрощенными правилами и требованиями к фирмам.

В результате британский бюджет может недосчитаться многих миллиардов запланированных Сунаком сборов. Сунак - финансист, и он инстинктивно стремится сохранить бюджет в равновесии. Трасс, правда, по первой профессии тоже бухгалтер (и Оксфорд оба они окончили по одному и тому же курсу), но для нее сейчас важнее принципы - а бюджет, она уверена, справится, надо только отсрочить постпандемийное возвращение к прежнему лимиту госдолга.

Трасс обещает снизить налоги, а именно отменить введенные или запланированные как раз ее соперником, министром финансов Риши Сунаком повышение налога на здравоохранение и корпоративного налога.

„Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, - написала Трасс в своей статье-манифесте в газете Telegraph, - народ хочет свободно вести дела, жить и процветать. Люди не хотят, чтобы правительство пыталось управлять их жизнями или тратить их деньги больше, чем необходимо. Я стояла за базовые принципы консерватизма всю мою карьеру“.

В Европе идет война, Великобритания - в том числе в лице главы МИД Лиз Трасс - активно помогает Украине, и сейчас, казалось бы, нет проблемы важнее - но вместе с войной пришел и экономический кризис, и именно экономика стала главной темой дискуссий Трасс и Сунака. Отчасти еще и потому, что в отношении России и Украины у них разногласий нет.

Мэри Элизабет Трасс (она, как и Александер Борис де Пфеффель Джонсон, предпочитает использовать второе имя, а не первое) - профессиональный политик, и всю свою карьеру она демонстрировала гибкость, прагматичность, чутьё - в общем, те качества, которые часто описывают другими, обидными словами. „Беспринципность“ или „флюгер“, например.

Сейчас избиратели Трасс - члены партии тори, и большинству из них по определению должно нравиться то, что она говорит. Но что она будет говорить, когда и если ей придется вести партию на всеобщие парламентские выборы, где хорошо бы понравиться большинству всего населения, а не только консерваторам?

Впрочем, в пользу Трасс говорит то, что за свободу предпринимательства и личности она выступает громко и последовательно уже довольно много лет. Но в начале ее путь был не таким прямолинейным.

Почти тридцать лет назад Лиз Трасс отправилась учиться не куда-нибудь, а в главный инкубатор британской политической элиты - в Оксфорд, на специальность PPE (“Философия, политика, экономика“).

В Оксфорде Трасс, девочка из семьи левых убеждений, примкнула к центристской Либерал-демократической партии. Выступала, как вспоминают соратники, за легализацию марихуаны и отмену монархии - идеи, которые британским консерваторам, мягко говоря, не близки.

„Я уверен, в те времена Трасс играла на публику, говорила ли она о декриминализации наркотиков или отмене монархии. Я думаю, она - из тех, кто играет на публику с любой аудиторией, и я совершенно не уверен, что она верит в то, что говорит - и тогда, и сейчас“, - сказал британскому обозревателю Си-эн-эн ее бывший соратник по Либерал-демократической партии Нил Фосетт.

В год окончания университета, в 1996-м, Трасс ушла от либдемов к тори.

Потом были годы профессиональной карьеры бухгалтера и нескольких попыток куда-нибудь избраться, с единственной удачной - на выборах совета одного из районов Лондона. И, наконец, попадание в 2010 году в расширенную команду Дэвида Кэмерона и избрание в Палату общин.