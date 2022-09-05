Тренер „Левадии“ после поражения в дерби: „Флора“ заслужила победу, у них все получалось
Главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович признался после поражения 1:2 от „Флоры“, что соперник победил заслуженно. Стойкович отметил, что шансы на титул у „Левадии“ остались, но сократить гандикап в 10 очков будет очень тяжело.
„Конечно, я разочарован, но, в конце концов, „Флора“ заслужила победу, у них все получалось лучше нас, — сказал Стойкович. — Почему мы сыграли так? Это хороший вопрос. Мы должны задать вопрос тренерам и игрокам. Что пошло не так? Сейчас трудно сказать, просто „Флора“ была лучше“.
В турнирной таблице отрыв „Флоры“ от „Левадии“ увеличился до десяти очков. До конца сезона осталось девять туров. Борьба за титул окончена? „Для меня это не конец, пока теоретически это возможно. Но это будет очень сложно, „Флора“ — главный претендент на титул“, — сказал тренер „Левадии“.
Следующаю игру „Левадия“ проведет 11 сентября на стадионе „Кадриорг“ против таллиннского „Калева“. Полузащитник „Левадии“ Илья Антонов пропустит игру из-за перебора карточек.