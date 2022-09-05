Тренер „Левадии“ после поражения в дерби: „Флора“ заслужила победу, у них все получалось

„Конечно, я разочарован, но, в конце концов, „Флора“ заслужила победу, у них все получалось лучше нас, — сказал Стойкович. — Почему мы сыграли так? Это хороший вопрос. Мы должны задать вопрос тренерам и игрокам. Что пошло не так? Сейчас трудно сказать, просто „Флора“ была лучше“.