КОЛОНКА RusDelfi | Круги на воде болота „русофобии“
Обвинения Эстонии в русофобии, все громче звучащие в последние дни, могут привести к неожиданным последствиям для политиков.
В начале 2016 года, когда Филипп Лось прибыл в Эстонию и стал приглашенным постановщиком в Раквереском театре, он мог лишь мечтать о должности руководителя Русского театра в Таллинне. В то время он критически относился к путинскому режиму в России и отмечал упадок российского общества. Для многих жителей Эстонии сюрпризом стала его критика эстонского общества. Разочарование Лося можно объяснить его невостребованностью в Эстонии. После его нашумевшего поста в социальной сети, некоторые политики потребовали его высылки в Россию. И это, несомненно, принесло Лосю пользу и некоторый общественно-политический капитал перед возвращением в Россию. Возможно, лучше было бы вовсе обойти вниманием эту историю. Однако круги по воде уже пошли...
Моментально эти круги на воде превратились в волну, которая вошла в привычное русло: Лосю начали вторить некоторые русскоязычные политики из Центристской партии, обвинив Эстонию в русофобии и фашизме. До 24 февраля 2022 года в эстонском обществе к таким заявлениям относились равнодушно - множили крикунов на ноль и они, теряя задор, испарялись, но теперь обстоятельства изменились: не нужно забывать, что предлогом для вторжения России в Украину были именно обвинения в фашизме и русофобии. В нынешнем историческом контексте такие заявления могут быть восприняты как призыв к агрессии России против Эстонии. До 24 февраля рассуждениями о русофобии увлекались даже некоторые левые общества на Западе и внутри Эстонии, но с началом военной агресии России в Украине эти голоса затихли, потому что теперь эти люди опасаются, что их могут принять за сторонников российского режима, действия которого очень напоминают действия некоторых режимов 20-30х годов XX века.
Для политиков популистского склада выгодно внушать своему электорату идею об „униженных и оскорбленных“. Их расчет очень простой: выборы в Рийгикогу состоятся в следующем году (а политический капитал нужно собирать уже сейчас), и поэтому политики стараются завоевать сердца избирателей, повторяя простые и привычные нарративы. Людям, для которых перенос Нарвского танка является ни больше, ни меньше — богохульством, лозунги популистов приходятся по душе.
Интересно, как на такие заявления своих коллег будут реагировать эстоноязычные члены Центристской партии, которым с большим трудом удалось побороть репутацию прокремлевской силы, сложившуюся на протяжении последних двадцати лет? По этой причине центристы долгое время являлись „неприкасаемыми“ в эстонской политике, потребовались огромные усилия и многие годы, чтобы изменить ситуацию. Используя кремлевскую лексику, можно сказать, что Михаил Стальнухин — большой любитель путинского телевидения и сказок (преимущественно ватных) — с своими коллегами ударил Юри Ратасу в спину. Остается вопрос, как отреагирует лидер центристов: вытрет плевок с лица и улыбнется как ни в чем не бывало, либо не спустит коллегам с рук такие прокремлевские заявления, потому что они могут закрыть дорогу партии в новое правительство.