КОЛОНКА RusDelfi | Круги на воде болота „русофобии“

В начале 2016 года, когда Филипп Лось прибыл в Эстонию и стал приглашенным постановщиком в Раквереском театре, он мог лишь мечтать о должности руководителя Русского театра в Таллинне. В то время он критически относился к путинскому режиму в России и отмечал упадок российского общества. Для многих жителей Эстонии сюрпризом стала его критика эстонского общества. Разочарование Лося можно объяснить его невостребованностью в Эстонии. После его нашумевшего поста в социальной сети, некоторые политики потребовали его высылки в Россию. И это, несомненно, принесло Лосю пользу и некоторый общественно-политический капитал перед возвращением в Россию. Возможно, лучше было бы вовсе обойти вниманием эту историю. Однако круги по воде уже пошли...

Моментально эти круги на воде превратились в волну, которая вошла в привычное русло: Лосю начали вторить некоторые русскоязычные политики из Центристской партии, обвинив Эстонию в русофобии и фашизме. До 24 февраля 2022 года в эстонском обществе к таким заявлениям относились равнодушно - множили крикунов на ноль и они, теряя задор, испарялись, но теперь обстоятельства изменились: не нужно забывать, что предлогом для вторжения России в Украину были именно обвинения в фашизме и русофобии. В нынешнем историческом контексте такие заявления могут быть восприняты как призыв к агрессии России против Эстонии. До 24 февраля рассуждениями о русофобии увлекались даже некоторые левые общества на Западе и внутри Эстонии, но с началом военной агресии России в Украине эти голоса затихли, потому что теперь эти люди опасаются, что их могут принять за сторонников российского режима, действия которого очень напоминают действия некоторых режимов 20-30х годов XX века.