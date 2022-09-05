Начало учебного года: профессия автослесаря становится все более популярной среди молодежи Эстонии

По словам ведущего преподавателя автомеханики Центра профессионального образования Пярнумаа Прийта Аувяэрта, интерес к специальности автомеханика на протяжении многих лет был постоянным, но в этом году во многих школах Эстонии он возрос еще больше.

„В Пярнумааском центре профессионального образования было 96 абитуриентов, из которых принято 30 — это больше трех абитуриентов на одно место“, — сказал Аувяэрт. Среди выпускников основной школы специальность автомеханика легковых автомобилей непревзойденно популярна и в Таллиннском центре промышленного образования. „На специальность автомеханика подали заявки 176 человек, из которых 60 были приняты“, — добавил руководитель направления транспортной техники Таллиннского центра промышленного образования Райво Круузик. Из года в год увеличивается и доля девушек, обучающихся профессии автомеханика.

Интерес к профессии вызывает постоянное и быстрое развитие автомобильной промышленности. С другой стороны, новые технологии и возможности, в свою очередь, бросают вызов современному преподаванию профессии. По словам Аувяэрта, новые учебные стенды и оборудование зачастую стоят дорого, и у школ нет возможности их приобрести. Необходимые для обучения материалы доступны в основном только на английском языке, поэтому в некоторых случаях приобретению знаний может препятствовать и недостаточное владение языком. „Хотя мы стараемся готовить учебные материалы на эстонском языке на основе существующих материалов на английском языке, это масштабная работа, требующая времени, а в связи с развитием отрасли материал быстро устаревает“, — сказал Круузик.

Производители автомобилей восполняют пробелы школ

Для того чтобы из школ на рынок труда выходили специалисты с современными знаниями, ведется тесное сотрудничество с различными представительствами марок, у которых учащиеся могут на практике опробовать различные рабочие процессы при использовании современного оборудования.