Начало учебного года: профессия автослесаря становится все более популярной среди молодежи Эстонии(6)
В начавшемся учебном году обучение на автомеханика предлагается в 13 школах Эстонии, причем количество желающих учиться в этом году многократно превысило лимит приема. Интерес к обучению по этой специальности наблюдается по всей Эстонии, однако из-за быстрого развития этой области школам зачастую не хватает современных учебных пособий и материалов.
По словам ведущего преподавателя автомеханики Центра профессионального образования Пярнумаа Прийта Аувяэрта, интерес к специальности автомеханика на протяжении многих лет был постоянным, но в этом году во многих школах Эстонии он возрос еще больше.
„В Пярнумааском центре профессионального образования было 96 абитуриентов, из которых принято 30 — это больше трех абитуриентов на одно место“, — сказал Аувяэрт. Среди выпускников основной школы специальность автомеханика легковых автомобилей непревзойденно популярна и в Таллиннском центре промышленного образования. „На специальность автомеханика подали заявки 176 человек, из которых 60 были приняты“, — добавил руководитель направления транспортной техники Таллиннского центра промышленного образования Райво Круузик. Из года в год увеличивается и доля девушек, обучающихся профессии автомеханика.
Интерес к профессии вызывает постоянное и быстрое развитие автомобильной промышленности. С другой стороны, новые технологии и возможности, в свою очередь, бросают вызов современному преподаванию профессии. По словам Аувяэрта, новые учебные стенды и оборудование зачастую стоят дорого, и у школ нет возможности их приобрести. Необходимые для обучения материалы доступны в основном только на английском языке, поэтому в некоторых случаях приобретению знаний может препятствовать и недостаточное владение языком. „Хотя мы стараемся готовить учебные материалы на эстонском языке на основе существующих материалов на английском языке, это масштабная работа, требующая времени, а в связи с развитием отрасли материал быстро устаревает“, — сказал Круузик.
Производители автомобилей восполняют пробелы школ
Для того чтобы из школ на рынок труда выходили специалисты с современными знаниями, ведется тесное сотрудничество с различными представительствами марок, у которых учащиеся могут на практике опробовать различные рабочие процессы при использовании современного оборудования.
По словам исполнительного директора представительства Toyota Elke Grupp Таави Лепика, на предприятии в среднем стажировку проходит 15 человек в год, пять из которых остаются работать в компании и после окончания стажировки. „Потребность в автомеханиках беспрерывна, поэтому мы считаем важным постоянно вносить свой вклад в обучение данной специальности. Таким образом, мы можем повысить общий уровень профессионализма автомехаников на рынке труда, а также обучить будущих специалистов работе с гибридными технологиями, доля которых постоянно растет. В ближайшее время в программу будет добавлено также углубленное обучение в сфере электромобилей“, – сказал Лепик.
По словам исполнительного директора Elke Grupp, в профессии автомеханика прежде всего важны техническая смекалка и готовность постоянно учиться и развиваться. „Из-за необходимости постоянно держать себя в курсе отраслевых инноваций и материалов, при работе техническим специалистом нельзя игнорировать важность знания английского языка. Безусловно, хорошим автомеханикам в Эстонии не стоит бояться безработицы“, – заверил Лепик.