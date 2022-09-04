Отчет агентства Intrum: в Эстонии компании более склонны предоставлять скидки, чем в остальных странах Европы(3)
Согласно ежегодному Европейскому отчету о платежеспособности, опубликованному агентством Intrum по результатам опроса 11 000 компаний в 29 странах, просроченные платежи замедляют рост компаний в странах Европы, препятствуя их экономическому и социальному развитию в целом. Четыре из десяти фирм в регионе заявили, что просроченные платежи препятствуют их росту.
„С каждым годом все больше респондентов отмечают, что просроченные платежи являются серьезной помехой для развития предприятий. Наиболее часто сроки оплаты пересматриваются, но по сравнению с компаниями в остальных странах Европы эстонские фирмы более склонны предоставлять скидку в качестве альтернативного решения“, – говорит Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии. Отчет Intrum также гласит, что всего 15% компаний в Эстонии принимают решения на основе данных, например, используя историю платежей и/или программное обеспечения для кредитного менеджмента.
Респонденты второй год подряд указывают требование предоплаты как основную превентивную меру борьбы с просроченными платежами. Однако компании не прибегают ко всем доступным мерам несмотря на то, что регулирование задолженностей входит в число их основных приоритетов наряду с движением денежных средств и управлением кредитными рисками. Большинство компаний в Европе (73%) обращают особое внимание на первые случаи просроченных платежей, но немногие прибегают к другим вариантам, например инвестициям в новые технологии или созданию стратегических партнерских отношений. Когда от клиента поступает запрос на продление срока платежа, в Эстонии в качестве альтернативного решения довольно часто (32%) предлагается скидка.
Каждая третья компания в Эстонии (35%) сотрудничает с коллекторскими агентствами с целью более эффективного регулирования задолженностей, и этот показатель намного выше, чем в среднем по Европе (26%), а также в Латвии (20%) и Литве (28%). „Компании все еще не прибегают ко всему спектру решений для получения причитающихся им платежей и упорядочивания своих финансов. В то время как обращения в суд по-прежнему широко распространены, все больше компаний рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами, создания стратегических партнерских отношений, внедрения цифровых технологий и инвестиций в новые технологии для борьбы с просроченными платежами“, – отмечает Валейка.
О компании Intrum
Intrum является ведущим предприятием, оказывающим услуги кредитного администрирования, и активно действует в 24 европейских странах. Intrum предлагает решения для улучшения денежных потоков и долгосрочной прибыльности. Важной частью миссии компании является предоставление частным лицам и предприятиям поддержки, необходимой для освобождения от задолженности. В Intrum работают более 10 000 профессионалов, обслуживающих почти 80 000 предприятий по всей Европе. Штаб-квартира Intrum находится в Стокгольме, Швеция. Акции Intrum котируются на стокгольмской бирже Nasdaq.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.