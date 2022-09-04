Отчет агентства Intrum: в Эстонии компании более склонны предоставлять скидки, чем в остальных странах Европы

„С каждым годом все больше респондентов отмечают, что просроченные платежи являются серьезной помехой для развития предприятий. Наиболее часто сроки оплаты пересматриваются, но по сравнению с компаниями в остальных странах Европы эстонские фирмы более склонны предоставлять скидку в качестве альтернативного решения“, – говорит Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии. Отчет Intrum также гласит, что всего 15% компаний в Эстонии принимают решения на основе данных, например, используя историю платежей и/или программное обеспечения для кредитного менеджмента.

Респонденты второй год подряд указывают требование предоплаты как основную превентивную меру борьбы с просроченными платежами. Однако компании не прибегают ко всем доступным мерам несмотря на то, что регулирование задолженностей входит в число их основных приоритетов наряду с движением денежных средств и управлением кредитными рисками. Большинство компаний в Европе (73%) обращают особое внимание на первые случаи просроченных платежей, но немногие прибегают к другим вариантам, например инвестициям в новые технологии или созданию стратегических партнерских отношений. Когда от клиента поступает запрос на продление срока платежа, в Эстонии в качестве альтернативного решения довольно часто (32%) предлагается скидка.

Каждая третья компания в Эстонии (35%) сотрудничает с коллекторскими агентствами с целью более эффективного регулирования задолженностей, и этот показатель намного выше, чем в среднем по Европе (26%), а также в Латвии (20%) и Литве (28%). „Компании все еще не прибегают ко всему спектру решений для получения причитающихся им платежей и упорядочивания своих финансов. В то время как обращения в суд по-прежнему широко распространены, все больше компаний рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами, создания стратегических партнерских отношений, внедрения цифровых технологий и инвестиций в новые технологии для борьбы с просроченными платежами“, – отмечает Валейка.