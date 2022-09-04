Ученые допустили остановку Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе

По его словам, ЦЕРН также рассматривает возможность в случае необходимости остановить работу Большого адронного коллайдера (БАК), крупнейшего в мире ускорителя частиц стоимостью 4,4 миллиарда долларов. БАК — один из восьми ускорителей ЦЕРН.

„Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе“, — сказал Серж Клоде. Он пояснил, что ЦЕРН стремится поддерживать работу БАК, чтобы избежать внезапной остановки, которая может вывести коллайдер из строя.

ЦЕРН, расположенный на франко-швейцарской границе, является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике центр потребляет около 200 МВт, что на треть больше, чем ближайший город — Женева в Швейцарии.

Серж Клоде сообщил, что ученые ведут переговоры с поставщиком электроэнергии, французской компанией EDF, о том, чтобы центр за день предупреждали о том, что нужно сократить потребление электроэнергии. ЦЕРН планирует отключать другие ускорители, помимо БАК, чтобы снизить потребление электроэнергии на 25%.

В Большом адронном коллайдере вдоль всего 27-километрового ускорительного кольца стоят сверхпроводящие магниты, чье глубокое охлаждение требует значительного количества энергии. В ЦЕРН предупредили, что, если охлаждение магнитов временно отключить, эксперименты на БАК задержатся на несколько недель.

Плановое отключение коллайдера происходит как минимум ежегодно, обычно оно совпадает с зимними месяцами, на которые в северном полушарии приходится пик потребления энергии. Согласно текущему графику обслуживания БАК, ЦЕРН собирается планово отключить ускоритель в декабре 2022 года.