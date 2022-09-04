Отца девушки, протестовавшей в Эстонии против войны, уволили из иркутской администрации за связи с недружественной страной

Гражданка России Анна Мишина, живущая в Эстонии уже четыре года, активно протестует против войны в Украине с самого ее начала. Она участвовала в митингах на площади Свободы и перед посольством России и выражала свои взгляды в социальных сетях. В начале этого лета ее отца, Алексея Мишина, работавшего в администрации губернатора Иркутской области, лишили должности.