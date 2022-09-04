За рубежом
04.09.2022, 20:34

Отца девушки, протестовавшей в Эстонии против войны, уволили из иркутской администрации за связи с недружественной страной

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Анна Мишина и Алексей Мишин в 2018 в Польше
Анна Мишина и Алексей Мишин в 2018 в Польше
ФОТО: erakogu

Причина увольнения: дочь живет и работает в недружественной стране и проявляет „неправильные настроения“, сообщает Eesti Päevaleht.

Гражданка России Анна Мишина, живущая в Эстонии уже четыре года, активно протестует против войны в Украине с самого ее начала. Она участвовала в митингах на площади Свободы и перед посольством России и выражала свои взгляды в социальных сетях. В начале этого лета ее отца, Алексея Мишина, работавшего в администрации губернатора Иркутской области, лишили должности.

„Его уволили. Причина была в том, что его дочь живет в недружественной стране, - рассказывает Мишина, вышедшая замуж за гражданина Эстонии. - Естественно, вся семья против войны. Мама, папа и я“. Роковым для ее отца могло стать то, что фотография профиля на одном из его аккаунтов в мессенджерах была выполнена в украинских цветах.

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