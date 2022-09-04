Среднестатистический автовладелец в Эстонии моет машину только два раза в год, а эксперты советуют делать это раз в месяц!

Летом одним из самых опасных источников грязи на транспортных средствах являются мёртвые насекомые и птичий помёт, которые часто могут быть кислотными и повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля. Пыльца и древесная смола также вызывают проблемы в летний сезон, и их, пожалуй, труднее всего удалить с автомобиля. „Пыльца, особенно весной, когда цветёт берёза, — настоящая головная боль для автовладельца. Почти у каждого, вероятно, было утро, когда вы обнаруживали, что автомобиль полностью покрыт жёлтой пылью“, — сказал менеджер категории автомоек Circle K. Такую же головную боль вызывает древесная смола, удалить которую обычными моющими средствами практически невозможно, за этим однозначно стоит как можно скорее отправиться на автомойку.

Менеджер категории автомоек Circle K добавил, что автомобиль моют в основном по мере необходимости, когда уборку действительно нельзя больше откладывать, или когда возникает необходимость помыть автомобиль при улучшении погодных условий. „Однако каждый автомобиль нуждается в постоянном уходе, независимо от времени года, чтобы сохранить хороший внешний вид автомобиля и предотвратить повреждение внешних поверхностей“, — сказал Оса.

Танель Тарк, директор по маркетингу Jazz Pesulad , также отметил, что в конце летних отпусков автомойки загружены, но потребность в мойке автомобилей ещё больше в конце осени, в ноябре. Автоматическая мойка даёт возможность почистить автомобиль, не выходя из него, используя это время для отдыха, прослушивания музыки или выполнения срочных рабочих задач. Однако автомойка самообслуживания набирает всё большую популярность среди автовладельцев, которые хотят мыть сами и до сих пор мыли свой автомобиль у себя во дворе.

„В Эстонии есть водители, которые, к сожалению, моют автомобили только два раза в год: один раз после зимнего сезона и ещё раз после окончания летнего сезона“, — пояснил менеджер категории автомоек Circle K Ян Оса.

При мойке автомобиля, помимо удаления грязи, важно также техническое обслуживание, и нельзя забывать наносить воск на автомобиль. „Нет необходимости бояться нанесения воска на автомобиль, потому что добавление воска дольше сохраняет чистоту автомобиля и даёт краске защитный слой“, — сказал Ян Оса.

Среди программ автомойки самообслуживания предлагается также щётка с пеной (vahuhari), с помощью которой можно лучше смыть въевшуюся грязь с поверхности автомобиля. Танель Тарк, директор по маркетингу Jazz Pesulad, сказал, что твёрдое правило заключается в том, что щётка с пеной используется только после мойки автомобиля под высоким давлением, когда смыта вся абразивная и рыхлая грязь. „Если грязный и в песке автомобиль начать мыть щёткой с пеной, может случиться так, что в поверхность автомобиля будут втираться царапины и повреждаться краска. Поэтому перед использованием следует проверить состояние щётки и, при необходимости, промыть её с помощью мойки высокого давления. Также щётку нельзя использовать всухую. При использовании щётки автомойки самообслуживания всегда должна быть включена программа мойки, во время которой необходимая для мойки пена направляется от насосов через щётку“, — сказал Танель Тарк.

Дома, на автоматической автомойке или на автомойке самообслуживания?

Несомненно, что мыть автомобиль лучше чаще, чем два раза в год. „Однако, чтобы сохранить автомобиль, его следует мыть хотя бы один раз, в идеале два раза в месяц, чтобы обеспечить хороший внешний вид автомобиля и свести к минимуму вероятность повреждения автомобиля из-за грязи“, — сказал менеджер категории автомоек Circle K Ян Оса.