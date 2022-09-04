Последние полгода я пью, пью и пью… Как справиться с горем и злостью без алкоголя?

Ведите здоровый образ жизни

Прибегайте к полезным практикам как можно чаще и будьте готовы к долгому пути исправления

Прочтение этой инструкции не поможет само по себе перестать сильно злиться и пить. Нужно использовать описанные техники как можно чаще и больше, изучать их, внедрять в свою жизнь. И важно научиться не избегать провоцирующих ситуаций и даже в них оказываться. Иначе как вы научитесь новым мыслям и реакциям? Это длинный и сложный путь, на котором будут срывы на нездоровое поведение. Важно проанализировать эти ошибки, сделать выводы и двигаться дальше. Ваше состояние никогда не будет идеальным, но можно научиться реже срываться и, возможно, со временем совсем прекратить то поведение, которое вас разрушает.

Практикуйте осознанность

Осознанность — это умение замечать свои мысли, ощущения и чувства и не вовлекаться в них, если они нам не полезны. Практикуйте ежедневно хотя бы несколько минут наблюдение и безоценочное описание запахов, вкусов, тактильных ощущений, телесных ощущений, мыслей, звуков и того, что видите. Например, наблюдайте так за своим дыханием: как поднимается и опускается грудь, как воздух проходит через нос. Вы будете отвлекаться, и это нормально. Это не значит, что вы неправильно что-то делаете. Просто верните свое внимание к тому, за чем наблюдаете. Опишите ощущения: прохлада при вдохе на верхней губе, тепло при выдохе. Есть множество подобных упражнений в книгах по „майндфулнесс“ (осознанности). Так вы разовьете навык безоценочного наблюдения и описания того, что вокруг вас и с вами происходит, чтобы потом выбрать, какими мыслями и эмоциями руководствоваться в своих действиях. Вы можете использовать этот навык в случае, если возникает гнев и вас влечет к алкоголю. Вы можете заметить свои ощущения, импульсы и влечения, мысли, чувства и посмотреть на них со стороны, отделить от себя и воспринимать как волну в своем теле, наблюдая за тем, как она усиливается и ослабевает. Не подавляйте их. Но и не действуйте под влиянием этих ощущений — просто наблюдайте за ними и опишите их безоценочно: кружится голова, сжимаются зубы, закипает в груди, возникают мысли: „Как они так смеют!“ Это даст вам больше свободы выбрать, какие именно мысли, желания и чувства можно использовать, а какие стоит проигнорировать и заменить другими.