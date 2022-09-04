Новости Эстонии
04.09.2022, 17:07

Премьер-министр Каллас на церемонии вручения премии Хайека: настало время, когда нас слышат

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Премьер-министры стран Балтии
Премьер-министры стран Балтии
ФОТО: Laima Penek, Leedu valitsus | Ekspress Meedia

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на торжественной церемонии в Берлине были награждены Международной премией Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей и проведение либеральной экономической политики.

В своей речи премьер-министр Кая Каллас сказала, что успехи, достигнутые Эстонией за последние три десятилетия, являются результатом многих факторов.

„Самым важным было желание и решимость нашего народа стремиться к лучшей жизни и строить лучшее общество. Кроме того, на протяжении нескольких избирательных циклов эстонское правительство последовательно придерживалось принципов, подчеркнутых и Фридрихом Хайеком. Это была продуманная налоговая, бюджетная и финансовая политика. А также открытая рыночная экономика, способствующая сильной конкуренции и свободной торговле, и приверженность верховенству закона и борьбе с коррупцией“, - сказала Каллас.

Премьер-министр также отметила, что защита демократических ценностей Европы сегодня так же актуальна, как и в период восстановления независимости Эстонии. „Сегодня мы защищаем эти ценности в Украине. Украина подверглась агрессивному военному нападению со стороны России, потому что Украина является демократической страной, которая построила открытую рыночную экономику и хочет вступить в Европейский Союз“, - сказал Каллас.

„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“, - напомнила Каллас в своем выступлении.

„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“.

По словам премьер-министра, признаки намерения России вторгнуться в другие страны были на самом деле давно понятны. Тем не менее, акцент был сделан на необходимости взаимодействия с Россией и учета ее интересов. „Это было ошибкой, что наглядно иллюстрирует отказ предоставить Украине и Грузии дорожную карту для вступления в НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году. Россия восприняла это как проявление слабости, приглашение к попытке военного вмешательства в дела Европы“, - пояснила Каллас.

Также не следует повторять ошибки, которые были допущены в связи с агрессией России в Грузии, Крыму или Донбассе. Россия получила территории, но за этим не последовало адекватных последствий. „Если мы не сможем оттеснить агрессора к его границам и судить за военные преступления, мы поставим под угрозу весь основанный на правилах международный порядок. Если мы сделаем хотя бы несколько шагов от зла, оно будет только набирать силу“, - сказала Каллас.

В заключение премьер-министр подчеркнула, что у тех, кто имеет общую границу с Россией, опыт и понимание ситуации отличаются от тех, кому с соседями повезло больше. „Эстония построила демократическое государство, следуя, среди прочего, принципам Хайека и прислушиваясь к опыту своих международных друзей и советников. И сейчас настало время, когда нас слышат“, - добавила она.

Премию Фонда Фридриха Августа фон Хайека получал и Андрус Ансип

Фридрих Август фон Хайек был австрийским экономистом и философом. Фонд Фридриха Августа фон Хайека был создан в 1999 году в честь 100-летия со дня рождения Хайека. Целью Фонда является поддержка либерального мышления в соответствии с идеями Хайека как на национальном, так и на международном уровне.

Престижная Международная премия Фонда Хайека присуждается раз в два года лицам, внесшим выдающийся вклад в установление, укрепление или продвижение либерального экономического и социального порядка в Германии, Европе или остальном мире.

Первая премия была присуждена польскому экономисту Лешеку Бальцеровичу в 2001 году, а последняя в 2019 году - датскому политику и еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Среди других лауреатов - бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший президент Германии Йоахим Гаук, бывший премьер-министр Италии Марио Монти, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, чешский экономист и политик Вацлав Клаус, немецкие экономисты Йенс Вайдман и Отмар Иссинг.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип также получил эту награду, которую он разделил с премьер-министром Латвии Валдисом Домбровскисом в 2011 году.

В дополнение к Международной премии Хайека присуждается также публицистическая премия Хайека (Publishing Prize).

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