Премьер-министр Каллас на церемонии вручения премии Хайека: настало время, когда нас слышат(25)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на торжественной церемонии в Берлине были награждены Международной премией Фонда Фридриха Августа фон Хайека за защиту демократических ценностей и проведение либеральной экономической политики.
В своей речи премьер-министр Кая Каллас сказала, что успехи, достигнутые Эстонией за последние три десятилетия, являются результатом многих факторов.
„Самым важным было желание и решимость нашего народа стремиться к лучшей жизни и строить лучшее общество. Кроме того, на протяжении нескольких избирательных циклов эстонское правительство последовательно придерживалось принципов, подчеркнутых и Фридрихом Хайеком. Это была продуманная налоговая, бюджетная и финансовая политика. А также открытая рыночная экономика, способствующая сильной конкуренции и свободной торговле, и приверженность верховенству закона и борьбе с коррупцией“, - сказала Каллас.
Премьер-министр также отметила, что защита демократических ценностей Европы сегодня так же актуальна, как и в период восстановления независимости Эстонии. „Сегодня мы защищаем эти ценности в Украине. Украина подверглась агрессивному военному нападению со стороны России, потому что Украина является демократической страной, которая построила открытую рыночную экономику и хочет вступить в Европейский Союз“, - сказал Каллас.
„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“, - напомнила Каллас в своем выступлении.
„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“.
По словам премьер-министра, признаки намерения России вторгнуться в другие страны были на самом деле давно понятны. Тем не менее, акцент был сделан на необходимости взаимодействия с Россией и учета ее интересов. „Это было ошибкой, что наглядно иллюстрирует отказ предоставить Украине и Грузии дорожную карту для вступления в НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году. Россия восприняла это как проявление слабости, приглашение к попытке военного вмешательства в дела Европы“, - пояснила Каллас.
Также не следует повторять ошибки, которые были допущены в связи с агрессией России в Грузии, Крыму или Донбассе. Россия получила территории, но за этим не последовало адекватных последствий. „Если мы не сможем оттеснить агрессора к его границам и судить за военные преступления, мы поставим под угрозу весь основанный на правилах международный порядок. Если мы сделаем хотя бы несколько шагов от зла, оно будет только набирать силу“, - сказала Каллас.
В заключение премьер-министр подчеркнула, что у тех, кто имеет общую границу с Россией, опыт и понимание ситуации отличаются от тех, кому с соседями повезло больше. „Эстония построила демократическое государство, следуя, среди прочего, принципам Хайека и прислушиваясь к опыту своих международных друзей и советников. И сейчас настало время, когда нас слышат“, - добавила она.