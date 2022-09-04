Премьер-министр Каллас на церемонии вручения премии Хайека: настало время, когда нас слышат

В своей речи премьер-министр Кая Каллас сказала, что успехи, достигнутые Эстонией за последние три десятилетия, являются результатом многих факторов.

„Самым важным было желание и решимость нашего народа стремиться к лучшей жизни и строить лучшее общество. Кроме того, на протяжении нескольких избирательных циклов эстонское правительство последовательно придерживалось принципов, подчеркнутых и Фридрихом Хайеком. Это была продуманная налоговая, бюджетная и финансовая политика. А также открытая рыночная экономика, способствующая сильной конкуренции и свободной торговле, и приверженность верховенству закона и борьбе с коррупцией“, - сказала Каллас.

Премьер-министр также отметила, что защита демократических ценностей Европы сегодня так же актуальна, как и в период восстановления независимости Эстонии. „Сегодня мы защищаем эти ценности в Украине. Украина подверглась агрессивному военному нападению со стороны России, потому что Украина является демократической страной, которая построила открытую рыночную экономику и хочет вступить в Европейский Союз“, - сказал Каллас.

„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“, - напомнила Каллас в своем выступлении.

„Здесь я хотела бы еще раз подчеркнуть, что хотя Советский Союз распался, его империалистическая идеология не исчезла. Украина не является жертвой единичного просчета. Мы - свидетели давно спланированной политики Кремля по установлению контроля над соседними странами с помощью грубой силы и любой ценой“.

По словам премьер-министра, признаки намерения России вторгнуться в другие страны были на самом деле давно понятны. Тем не менее, акцент был сделан на необходимости взаимодействия с Россией и учета ее интересов. „Это было ошибкой, что наглядно иллюстрирует отказ предоставить Украине и Грузии дорожную карту для вступления в НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году. Россия восприняла это как проявление слабости, приглашение к попытке военного вмешательства в дела Европы“, - пояснила Каллас.