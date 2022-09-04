Куницын и Уйбопуу принесли Эстонии две медали с чемпионата Европы по подводному ориентированию

День начался с квалификации, на которой Уйбупуу стала второй. В четвертьфинале и полуфинале Кармель превзошла своих конкуренток и вышла в финал, где встретилась со своей главной конкуренткой за золото Барбарой Свабодавой.

Девушки преодолели последний пункт с равным временем, но в результате чешская спортсменка стала первой, опередив эстонку на три секунды. Для Уйбопуу это уже четвертая медаль на нынешнем чемпионате Европы, три из которых серебряные и одна золотая. Поскольку в следующем году Уйбопуу будет выступать уже среди взрослых, можно подвести итоги ее юношеской карьеры. За это время она завоевала 11 медалей в молодежных первенствах, из них четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая медаль. С этими достижениями Уйбопуу, несомненно, является самой успешной молодой спортсменкой в подводном ориентировании в Эстонии.

В мужской квалификации Владимир Куницын стал седьмым. В первом круге соперником нашего спортсмена был спортсмен из Хорватии, которого он уверенно прошел. В четвертьфинале Куницын встретился со своим старым соперником, немцем Вильфредом Краузе, которого он так же смог пройти.

В полуфинале Куницын уступил Петеру Балажу, который завоевал золото. Чтобы завоевать медаль, эстонскому спортсмену нужно было обыграть проигравшего в другом полуфинале. В борьбе за третье место, спортсмен из Казахстана опережал Куницына на последней пункте на четыре секунды, но огромная воля и сильный финальный спринт все же принес Куницыну медаль.