Хейкки Мяки: в преддверии кризиса безопасность важнее повышения зарплаты(5)
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
С одной стороны, в настоящее время в Эстонии рекордно высокий уровень занятости. По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале 2022 года почти 69 процентов из всей возрастной группы от 13 до 74 лет были заняты какой-либо работой. Рост заработной платы ускорился до уровня предыдущего экономического бума, но при этом весь рост съедает стремительно растущая - более чем 20 процентов - инфляция. „Ситуация нестабильна, и никто не может предсказать, что именно нас ждет впереди. Конечно, различных прогнозов много, но как коронавирус, так и война в Украине показали нам, что жизнь может нас удивить, а прежние закономерности и модели, основанные на прогнозах, уже не работают. Это, в свою очередь, означает, что лучше всего справятся те, кто могут и умеют быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам“, — подчеркивает Мяки рост общей непредсказуемости и важность быстрой адаптации.
„Наиболее влияющие на экономику Эстонии рынки и цепочки поставок скандинавских стран и Германии в настоящее время довольно активны, и, например, количество заказов от промышленных предприятий не снижается“, — говорит Мяки. При этом его больше беспокоят возможные последствия влияния немецкого рынка, где ситуация может очень быстро измениться из-за проблем с энергоснабжением. „Вы обязательно должны быть готовы к быстрым изменениям“, — подчеркивает он.
С точки зрения трудовых отношений Мяки рекомендует работникам вносить свой вклад в устойчивость и жизнеспособность организации. „Конечно, размер зарплаты важен для работника, и в контексте текущего повышения цен каждый евро на счету, но в нестабильных обстоятельствах стоит обратить внимание именно на те предприятия, которые могут предложить определенную уверенность. Это, например, работающие в течение длительного времени крупные международные компании, которые для преодоления кризиса имеют достаточно собственного капитала, надежные цепочки поставок и управление рисками“, — советует эксперт по рабочей силе.
В настоящее время работников ищут днем с огнем и у них есть возможность выбора. Но эксперт по кадрам также советует сотрудникам подумать о долгосрочной перспективе. „Времена быстрой смены рабочих мест начинают с приходом кризиса закругляться. В общем, те, кто окажется в последним в этом процессе смены работодателей, находятся в худшем положении“, — Мяки проводит параллель с 2007 и 2008 годами, когда работу быстро меняли только потому, что следующий работодатель предлагал немного более высокую зарплату. „Когда в связи с кризисом выбор вакансий резко сократился, часто меняющие работу выглядели менее лояльными в глазах работодателей, и просто из-за этого они не были подходящими кандидатами“, — объясняет Мяки возникающие в результате такой гонки за более выгодными рабочими местами негативные последствия, имеющие долгосрочные перспективы.
Планы предприятий по найму показывают первые скромные замедления. Общие экономические показатели также снизились в последние месяцы, и эксперты-экономисты прогнозируют, что к концу года экономика остынет. „Кризис в период коронавируса показал многим работодателям, как сложно заново найти сотрудников после сокращений, поэтому я считаю, что никто не будет спешить с увольнением, тем более что многие компании продолжают рассматривать острую нехватку рабочей силы как основной тормоз своего развития“, — подчеркнул Мяки.