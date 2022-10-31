Хейкки Мяки: в преддверии кризиса безопасность важнее повышения зарплаты

С одной стороны, в настоящее время в Эстонии рекордно высокий уровень занятости. По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале 2022 года почти 69 процентов из всей возрастной группы от 13 до 74 лет были заняты какой-либо работой. Рост заработной платы ускорился до уровня предыдущего экономического бума, но при этом весь рост съедает стремительно растущая - более чем 20 процентов - инфляция. „Ситуация нестабильна, и никто не может предсказать, что именно нас ждет впереди. Конечно, различных прогнозов много, но как коронавирус, так и война в Украине показали нам, что жизнь может нас удивить, а прежние закономерности и модели, основанные на прогнозах, уже не работают. Это, в свою очередь, означает, что лучше всего справятся те, кто могут и умеют быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам“, — подчеркивает Мяки рост общей непредсказуемости и важность быстрой адаптации.

„Наиболее влияющие на экономику Эстонии рынки и цепочки поставок скандинавских стран и Германии в настоящее время довольно активны, и, например, количество заказов от промышленных предприятий не снижается“, — говорит Мяки. При этом его больше беспокоят возможные последствия влияния немецкого рынка, где ситуация может очень быстро измениться из-за проблем с энергоснабжением. „Вы обязательно должны быть готовы к быстрым изменениям“, — подчеркивает он.

С точки зрения трудовых отношений Мяки рекомендует работникам вносить свой вклад в устойчивость и жизнеспособность организации. „Конечно, размер зарплаты важен для работника, и в контексте текущего повышения цен каждый евро на счету, но в нестабильных обстоятельствах стоит обратить внимание именно на те предприятия, которые могут предложить определенную уверенность. Это, например, работающие в течение длительного времени крупные международные компании, которые для преодоления кризиса имеют достаточно собственного капитала, надежные цепочки поставок и управление рисками“, — советует эксперт по рабочей силе.