Чем грозит сухость глаз и как от нее избавиться: советы фармацевта

По словам провизора аптеки Tartu Sõbra Benu Астрид Оолберг, основным симптомом сухости глаз является жжение или ощущение песка в глазу. Кроме того, сухость глаз часто характеризуется слезотечением и нечеткостью зрения. „Сухость глаз возникает, когда слез вырабатывается слишком мало, они не выполняют свою задачу, или когда слезная пленка в глазу прерывистая“, — говорит Оолберг и добавляет, что у этого состояния есть немало причин. „Например, проблема может заключаться в закупорке слезных желез, также причина может быть в веках, которые не закрывают глаз при моргании или во сне, а также речь может идти о повреждении роговицы или слизистой оболочки“, — перечисляет различные факторы аптекарь.

Кроме того, по словам Олберг, возраст человека играет свою роль в развитии синдрома сухого глаза. „Молодежь много сидит перед экранами, что снижает частоту моргания. А у пожилых людей процент жидкости в организме, как правило, меньше, поэтому и слезной жидкости вырабатывается также меньше“, — поясняет фармацевт. Кроме того, кондиционеры в зданиях и автомобилях, а также некоторые лекарства сушат глаза. По словам аптекаря, гормональные изменения также влияют на влажность глаз, а после глазной операции может быть нарушен баланс влаги в глазах.

„Постоянная сухость поверхности глаз снижает защитную функцию этих органов, в связи с чем могут чаще возникать глазные инфекции и нарушаться зрение“, — подчеркивает Оолберг важность баланса влаги в глазах и добавляет, что синдром сухого глаза не лечится, но его можно значительно облегчить.