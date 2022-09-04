Чем грозит сухость глаз и как от нее избавиться: советы фармацевта
Сухость глаз, характеризующаяся неприятным саднящим ощущением, является распространенной проблемой здоровья, которая время от времени затрагивает большинство людей. Аптекарь разъясняет, как предотвратить сухость глаз, смягчить дискомфорт при таком состоянии и делится советами о том, как поддержать здоровье своих глаз.
По словам провизора аптеки Tartu Sõbra Benu Астрид Оолберг, основным симптомом сухости глаз является жжение или ощущение песка в глазу. Кроме того, сухость глаз часто характеризуется слезотечением и нечеткостью зрения. „Сухость глаз возникает, когда слез вырабатывается слишком мало, они не выполняют свою задачу, или когда слезная пленка в глазу прерывистая“, — говорит Оолберг и добавляет, что у этого состояния есть немало причин. „Например, проблема может заключаться в закупорке слезных желез, также причина может быть в веках, которые не закрывают глаз при моргании или во сне, а также речь может идти о повреждении роговицы или слизистой оболочки“, — перечисляет различные факторы аптекарь.
Кроме того, по словам Олберг, возраст человека играет свою роль в развитии синдрома сухого глаза. „Молодежь много сидит перед экранами, что снижает частоту моргания. А у пожилых людей процент жидкости в организме, как правило, меньше, поэтому и слезной жидкости вырабатывается также меньше“, — поясняет фармацевт. Кроме того, кондиционеры в зданиях и автомобилях, а также некоторые лекарства сушат глаза. По словам аптекаря, гормональные изменения также влияют на влажность глаз, а после глазной операции может быть нарушен баланс влаги в глазах.
„Постоянная сухость поверхности глаз снижает защитную функцию этих органов, в связи с чем могут чаще возникать глазные инфекции и нарушаться зрение“, — подчеркивает Оолберг важность баланса влаги в глазах и добавляет, что синдром сухого глаза не лечится, но его можно значительно облегчить.
„В рабочих или офисных помещениях с сухим воздухом, а также дома в отопительный сезон следует использовать увлажнители воздуха. При работе с компьютером необходимо следить за тем, чтобы экран находился немного ниже уровня глаз, тогда веко закрывает и увлажняет большую часть глаза. Во время интенсивной работы каждые полчаса глазам следует давать перерывы. Я также рекомендую упражнения для глаз, чтобы держать глазные мышцы в тонусе“, — перечисляет фармацевт варианты смягчения симптомов сухости глаз.
По словам фармацевта, увлажняющие глазные капли сразу помогают снять неприятные ощущения в глазах. „Однозначно стоит использовать глазные капли прямо перед сном, потому что ночью веко закрывает весь глаз и увлажнение длится дольше. Те, кто носит контактные линзы, также могут использовать увлажняющие капли для глаз“, — советует аптекарь. В аптеке представлен широкий выбор увлажняющих глазных капель, и, по словам Оолберг, их основное отличие заключается в сроке годности продуктов, который зависит от того, есть ли в этом препарате консерванты или нет. „Открывая флакон с глазными каплями, всегда желательно писать дату вскрытия упаковки, потому что часто потом не помнишь, когда капли использовались“, — обучает аптекарь.
„Кроме того, важно пить достаточное количество воды для поддержания уровня влажности глаз, а также баланса влаги в организме хорошо сохраняют омега-3 жирные кислоты“, — делится советами аптекарь. При длительном синдроме сухого глаза фармацевт рекомендует посетить окулиста для измерения сухости глаз, который при необходимости также назначит лечение.