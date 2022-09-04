Финский фермер сделал из своего поля огромный антивоенный лозунг

На поле в Пялкяне в южной части Финляндии появилась огромная надпись „No war“ („Нет войне“). Ее создателем стал местный фермер Тимо Койвулахти, который, по его словам, решил на своем поле „сделать заявление о действиях России в Украине“.

„Идея пришла ко мне еще зимой, когда я подумал, что один маленький человек может сделать с этим“, – рассказал Новостям Yle фермер.

Это не первая акция фермера из Пялкяне. Зимой он также сделал на своем поле надпись „Нет войне“. Ранее он установил на своем участке почти полтора километра рождественских огней.

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