Сколько денег брать с собой в последний путь? Похоронные бюро рассказали о стоимости своих услуг

Пенсионерка Элеонора Ивановна из Таллинна спрашивает: „Вот у меня отложены похоронные деньги. Соседка сказала, что в прошлом году хоронила своего отца, вышло около 1300 евро. Я примерно столько же и отложила, а остальные деньги с пенсии трачу. Но вот в вашей газете пишут, что большая инфляция, цены растут… Хватит мне теперь этих денег, если что, или нет?“ „МК-Эстония“ узнала, какие сейчас расходы на проводы в последний путь и будут ли повышать пособие на погребение?

У пенсионерки из родственников осталась только племянница и внуки. Сына она похоронила много лет назад.

„Есть еще две невестки, но вряд ли они будут тратиться на мои похороны, – отмечает пожилая женщина. – А у племянницы – своя семья, муж, дети, дом, кредиты. Поэтому, чтобы ее не нагружать особо, она и так мне продукты постоянно привозит и деньги за это брать отказывается, хочу узнать: хватит мне моих похоронных или нет?“

„Подорожало, конечно“

В Таллиннском похоронном бюро журналисту, позвонившему под видом простого клиента узнать, сколько стоят похороны сказали, что обычно в пределах 1000–1500 евро.

„Да, в последнее время все подорожало, – отметили там. – И многое зависит также от того, какие именно услуги хочет человек при организации похорон близкого“.

А что насчет кремации? В Таллиннском крематории сотрудница по телефону поприветствовала опять прикинувшегося простым клиентом журналиста очень жизнерадостным голосом.

„Если вы хотите просто кремацию, – сказала она, – то это обойдется в сумму порядка 500 евро. Если же вы хотите церемонию – то есть прощание, цветы, музыку, свечи и так далее – то это будет уже около 800–1000 евро“.

Зафиксировать цены

„Это хорошо, – ответила нам Элеонора Ивановна, которой мы рассказали о ценах на ритуальные услуги. – Я боялась, что не хватит, но пока что, как я вижу, хватает. А вдруг цены вырастут еще? И что тогда мне делать?“

Мы спросили в Таллиннском похоронном бюро, можно ли оплатить свои похороны заранее?