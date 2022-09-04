Сколько денег брать с собой в последний путь? Похоронные бюро рассказали о стоимости своих услуг(9)
Сколько сейчас стоят похороны и кремация и будут ли повышать пособие на погребение? Разбирается „МК-Эстония“.
Пенсионерка Элеонора Ивановна из Таллинна спрашивает: „Вот у меня отложены похоронные деньги. Соседка сказала, что в прошлом году хоронила своего отца, вышло около 1300 евро. Я примерно столько же и отложила, а остальные деньги с пенсии трачу. Но вот в вашей газете пишут, что большая инфляция, цены растут… Хватит мне теперь этих денег, если что, или нет?“ „МК-Эстония“ узнала, какие сейчас расходы на проводы в последний путь и будут ли повышать пособие на погребение?
У пенсионерки из родственников осталась только племянница и внуки. Сына она похоронила много лет назад.
„Есть еще две невестки, но вряд ли они будут тратиться на мои похороны, – отмечает пожилая женщина. – А у племянницы – своя семья, муж, дети, дом, кредиты. Поэтому, чтобы ее не нагружать особо, она и так мне продукты постоянно привозит и деньги за это брать отказывается, хочу узнать: хватит мне моих похоронных или нет?“
„Подорожало, конечно“
В Таллиннском похоронном бюро журналисту, позвонившему под видом простого клиента узнать, сколько стоят похороны сказали, что обычно в пределах 1000–1500 евро.
„Да, в последнее время все подорожало, – отметили там. – И многое зависит также от того, какие именно услуги хочет человек при организации похорон близкого“.
А что насчет кремации? В Таллиннском крематории сотрудница по телефону поприветствовала опять прикинувшегося простым клиентом журналиста очень жизнерадостным голосом.
„Если вы хотите просто кремацию, – сказала она, – то это обойдется в сумму порядка 500 евро. Если же вы хотите церемонию – то есть прощание, цветы, музыку, свечи и так далее – то это будет уже около 800–1000 евро“.
Зафиксировать цены
„Это хорошо, – ответила нам Элеонора Ивановна, которой мы рассказали о ценах на ритуальные услуги. – Я боялась, что не хватит, но пока что, как я вижу, хватает. А вдруг цены вырастут еще? И что тогда мне делать?“
Мы спросили в Таллиннском похоронном бюро, можно ли оплатить свои похороны заранее?
„Да, можно, – ответили по телефону. – Можно прийти, заказать то, что конкретно человек для себя хочет, сразу все оплатить. Мы заключаем договор. И когда человека не станет, то его родственники с этим договором и свидетельством о смерти могут прийти к нам и получить уже заказанную и оплаченную услугу“.
На вопрос, что будет, если человек проживет еще долго, а цены за это время вырастут, в похоронном бюро ответили: „Да, такое бывает, но до этого мы еще ни с кого денег дополнительно в таких случаях не брали“.
„Но нужно обязательно сказать родственникам, что вы заказали организацию своих похорон и оплатили ее, – посоветовали там. – Потому что если человек умрет, а родственники к нам не придут, то мы никак об этом не узнаем“.
В идеале, конечно, у родственников должен быть на руках и договор об уже заказанной и оплаченной услуге. Но если его найти не удалось, то достаточно будет и свидетельства о смерти – они найдут у себя договор, если он был заключен.
По словам представителя бюро, этой услугой – предварительно заключенного договора об организации похорон – их клиенты пользуются довольно часто.
„Как правило, это одинокие люди, у которых нет родственников“, – добавили в бюро.
„Да, у нас можно заказать кремацию и все сопутствующие услуги заранее, – сообщили и в Таллиннском крематории. – Приходите, оплачиваете все наперед по действующему прейскуранту, мы даем договор. И потом родственники придут к нам со свидетельством о смерти, и мы все сделаем. Родственникам нужно обязательно показать, где хранится договор, и рассказать о том, что вы уже все оплатили“.
Там отметили, что услугой пользуются достаточно активно, и в год они заключают порядка 10–15 предварительных договоров.
Пособие повышать пока не планируется
В настоящее время размер пособия на погребение увеличивать не планируется. Целевая субсидия государства, из средств которой местные самоуправления выплачивают пособие на погребение, также не выросла, пишет Улли Луйде, ведущий специалист отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.
Это универсальное пособие, доступное каждому правомочному лицу. Пособие предназначено не для покрытия расходов на похороны, а для поддержки человека в покрытии расходов на похороны. Люди, которые при покрытии расходов на похороны попали в затруднительное положение, при необходимости могут подать ходатайство о выплате пособия, зависящего от дохода.
В настоящее время в большинстве местных самоуправлений сумма пособия составляет 250 евро.
За одного умершего человека пособие на похороны может быть выплачено только один раз, и при подаче ходатайства о выплате субсидии лицо подтверждает, что оно покрывает расходы на похороны.
Это означает, что организующее похороны лицо само решает, какие расходы покроет субсидия – будь то поминки, кремация, церемония или что-то другое. Важно поддержать людей в такие тяжелые моменты. Каждый человек может самостоятельно решить, какие похороны ему по силам организовать и какие расходы будут покрыты за счет пособия на погребение.