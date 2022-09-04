В Праге на демонстрацию против роста цен на газ вышли 70 000 человек. Власти Чехии заявили, что протест устроили пророссийские силы

На Вацлавской площади в центре Праги, как пишет „Би-би-си“, среди собравшихся были в том числе ультраправые националисты в футболках с президентом России Владимиром Путиным, коммунисты, ковид-скептики, но также и известные ученые. Многие из протестующих приехали в Прагу из других мест.

Организаторы демонстрации из числа ультраправых групп заявили, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане и заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию. Протестующие раскритиковали власти Чехии за поддержку Украины во время войны в ущерб собственной экономике. Демонстранты заявили, что правительство поддерживает Украину, вводя санкции против России, но не помогает чехам, которые испытывают проблемы из-за высоких расходов на энергоносители.

„Цель нашей демонстрации — потребовать перемен, в основном в решении вопроса цен на энергию, особенно на электричество и газ, которые разрушат нашу экономику этой осенью“, — заявил один из организаторов акции Иржи Гавел (ранее активист уже устраивал антиправительственные демонстрации, в том числе против антиковидных мер). Протестующие призвали власти Чехии, чтобы страна вышла из Евросоюза и НАТО. Некоторые из собравшихся выступили в том числе против вакцинации от коронавируса и приема мигрантов, отмечает Spiegel.

Премьер-министр Петр Фиала, комментируя демонстрацию в Праге, заявил, что протест на Вацлавской площади организовали „пророссийские силы, близкие к экстремистским позициям“, чьи интересы противоречат интересам Чехии.

Демонстрация прошла на следующий день после того, как правительство премьер-министра Петра Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте. Оппозиция организовала голосование, обвинив власти в бездействии в борьбе с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

После начала войны России против Украины Чехия приняла около 400 тысяч украинских беженцев, а также предоставила Украине значительный объем военной и гуманитарной помощи.

2 сентября российский „Газпром“ на неопределенный срок полностью остановил газопровод „Северный поток“, который после российского вторжения в Украину стал основным для поставок газа в Европу. Газопровод не будет работать до устранения неисправности, выявленной в единственной рабочей турбине „Северного потока“. Летом 2022 года „Газпром“ под разными предлогами снижал поставки по „Северному потоку“: 15 июля прокачку газа снизили до 60% от планового показателя, чуть позже — до 20%.