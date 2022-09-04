Советы эксперта: как в школьное время уберечь ребенка от происшествий, а свой кошелек - от расходов за возмещение ущерба

В учебное время и с началом тренировочного сезона на повестке дня также стоят травмы и несчастные случаи. Страхование от несчастных случаев защищает, если ребенок получил травму сам, а ущерб, причиненный другим людям или их имуществу, компенсируется дополнительной защитой от ущерба, причиненного детьми в рамках страхования гражданской ответственности.



Тренировки, занятия физкультурой, перемены – все это потенциальные источники травм. Страхование от несчастных случаев также помогает гарантировать, что в семейном бюджете не образуется дыра из-за пропуска работы при необходимости остаться с травмированным ребенком дома. В случае травмы Salva выплачивает компенсацию, однако, если в результате несчастного случая возникает необратимая травма или расстройство здоровья, добавляется компенсация за постоянную инвалидность. Если ребенок попадает в больницу в результате несчастного случая, Больничная касса возмещает медицинские расходы, но расходы на платное медицинское обслуживание или реабилитацию, необходимые для выздоровления, покрываются страхованием от несчастного случая.



Солидный ущерб причиняют также ситуации, когда ребенок своими действиями в магазине, в автобусе или позже дома, когда приходит из школы, причиняет ущерб третьим лицам. Вот тут-то и приходит на помощь дополнительная защита детей по страхованию гражданской ответственности. „Тем не менее – всем детям и их родителям хорошего и безопасного учебного года!“ - пожелал Кивирюйт.



Неожиданные случаи из практики Salva, когда на помощь пришло страхование гражданской ответственности:



• Ребенок случайно опрокинул в магазине полку, полную товаров.