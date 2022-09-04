Советы эксперта: как в школьное время уберечь ребенка от происшествий, а свой кошелек - от расходов за возмещение ущерба(1)
Дети в Эстонии пошли в школу, а это, в свою очередь, означает, что родителям пора снова задуматься о том, как обеспечить ребенку безопасность в школьную пору и как уберечь ребенка от несчастных случаев и сохранить его вещи. Практика Salva Kindlustus показывает, что время учебы - это не только время радостей, но и время, когда случаются разные неожиданные происшествия.
Алвер Кивирюйт, руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus, указывает на наиболее распространенные происшествия, которые могут случиться с детьми. Обычно речь идет о сломанных, украденных или потерянных вещах, несчастных случаях с участием ребенка или случаях, когда ребенок наносит ущерб чужому имуществу.
Чтобы уберечь ребенка и его вещи от непредвиденных происшествий, родитель должен предварительно проверить, заключен ли вообще и на каких условиях заключен договор или договоры страхования. Самое главное в страховании жилья заключается в том, что помимо самого дома застраховано и домашнее имущество, т. е. вещи, которыми члены семьи пользуются дома: мебель, одежда, электроника, бытовая техника и т. д.
Однако для защиты вещей, которые ребенок берет с собой в школу, обычного страхования домашнего имущества недостаточно. „Для этой цели у Salva есть дополнительное страховое покрытие в виде страхования жилья, которое защищает имущество и за пределами дома“, — рекомендует Кивирюйт. Эта дополнительная защита распространяется на домашнее имущество застрахованного и проживающих с ним членов семьи (включая детей).
Не все вещи ребенка покрываются страховкой домашнего имущества
„Если старший ребенок берет с собой ноутбук или какое-то другое умное устройство, а младший едет в школу на велосипеде или самокате, эти вещи покрываются страховкой, если выбрана дополнительная защита имущества вне дома“, — добавляет Кивирюйт. Такая страховка работает, если велосипед украдут или ноутбук упадет и сломается.
Однако чаще с велосипедами случаются дорожно-транспортные происшествия, а велосипедисты, бывает, падают. Если в случае кражи велосипеда родителю поможет дополнительная защита домашнего страхования, то ущерб, причиненный во время использования велосипеда, например, столкновение или падение, здесь не покрывается. Salva предлагает страхование велосипедов, которое сравнимо со страхованием транспортных средств КАСКО и покрывает все наиболее распространенные повреждения, которые могут произойти с велосипедом.
„Также важно помнить, что лимит компенсации повреждений домашнего имущества в результате происшествий вне дома может быть недостаточным для покрытия реального ущерба, связанного с велосипедом. Страховая сумма страхования велосипеда может быть значительно выше в зависимости от стоимости велосипеда“, — добавляет Кивирюйт.
Отдельную страховую защиту для мобильных телефонов нужно также выбирать отдельно. Страхование смарт-устройств входит в страховку домашнего имущества и покрывает несчастные случаи, например, с семейными ноутбуками или планшетами. „Страхование мобильного телефона также входит в страхование жилья, но, поскольку с мобильными телефонами происходит много несчастных случаев, оно не включается автоматически в страхование домашнего имущества, и такую страховку нужно выбирать отдельно“, — объясняет Кивирюйт.
Если утерян документ или ключи от дома
Также нужно помнить, что забытые и потерянные вещи (телефоны или спортивные сумки), к сожалению, не покрываются страховкой, поэтому ребенок тоже должен быть внимателен и бережлив со своими вещами. Тем не менее, страхование жилья помогает в случае утери ключей или документов, но и здесь следует отметить, что необходимо выбирать полную защиту от рисков, связанных с домашним имуществом.
„Если ребенок теряет ключи от дома или, например, кошелек с банковской картой и, возможно, удостоверением личности, это страховые случаи. Если ключи потеряны, часто приходится менять и дверные замки, что может оказаться довольно дорогим делом“, — добавляет Кивирюйт. Если ребенок потеряет свои документы – например, это произойдет в автобусе или на улице – стоимость оформления новых документов будет возмещена.
„При заключении договора страхования также важен выбор размера собственной ответственности, особенно в случае защиты мобильного телефона. Если, например, стоимость мобильного телефона ребенка составляет 150 евро, а собственная ответственность – 200 евро, то в этом случае ущерб будет ниже ответственности и ущерб придется покрывать самим. Однако при стоимости телефона в 500 евро страховка окупает себя в любом случае“, — пояснил Кивирюйт.
В школьную пору количество несчастных случаев увеличивается
В учебное время и с началом тренировочного сезона на повестке дня также стоят травмы и несчастные случаи. Страхование от несчастных случаев защищает, если ребенок получил травму сам, а ущерб, причиненный другим людям или их имуществу, компенсируется дополнительной защитой от ущерба, причиненного детьми в рамках страхования гражданской ответственности.
Тренировки, занятия физкультурой, перемены – все это потенциальные источники травм. Страхование от несчастных случаев также помогает гарантировать, что в семейном бюджете не образуется дыра из-за пропуска работы при необходимости остаться с травмированным ребенком дома. В случае травмы Salva выплачивает компенсацию, однако, если в результате несчастного случая возникает необратимая травма или расстройство здоровья, добавляется компенсация за постоянную инвалидность. Если ребенок попадает в больницу в результате несчастного случая, Больничная касса возмещает медицинские расходы, но расходы на платное медицинское обслуживание или реабилитацию, необходимые для выздоровления, покрываются страхованием от несчастного случая.
Солидный ущерб причиняют также ситуации, когда ребенок своими действиями в магазине, в автобусе или позже дома, когда приходит из школы, причиняет ущерб третьим лицам. Вот тут-то и приходит на помощь дополнительная защита детей по страхованию гражданской ответственности. „Тем не менее – всем детям и их родителям хорошего и безопасного учебного года!“ - пожелал Кивирюйт.
Неожиданные случаи из практики Salva, когда на помощь пришло страхование гражданской ответственности:
• Ребенок случайно опрокинул в магазине полку, полную товаров.
• Ребенок вошел в городской автобус со своим самокатом, но он случайно выпал из его рук, так неудачно, что стеклянная дверь автобуса разлетелась вдребезги.
• Во время игры старших детей мяч разбил окно соседского дома.
• Ребёнок решил нарисовать камнем красивый рисунок на чужой машине и расцарапал кузов автомобиля.