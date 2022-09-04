ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Правдивы ли слова Мартина Хельме о том, что из-за украинских беженцев процент эстонского населения снизился до уровня советских времен?

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С начала войны несколько стран Европы, включая Эстонию, приняли тысячи военных беженцев из Украины. Председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Vikerraadio (30.08.2022) заявил: „Эстония – абсолютный рекордсмен по соотношению численности населения [...] За полгода соотношение эстонского и неэстонского населения упало до того уровня, который был в конце советской оккупации“.