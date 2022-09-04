04.09.2022, 09:40
ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Правдивы ли слова Мартина Хельме о том, что из-за украинских беженцев процент эстонского населения снизился до уровня советских времен?(29)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В рамках совместного проекта Eesti Päevaleht, Delfi и Эстонское общество дебатов выясняют, правдиво ли высказывание Мартина Хельме о том, что за полгода соотношение эстонского и неэстонского населения упало до уровня, который был в конце советской оккупации.
ЦИТАТА
С начала войны несколько стран Европы, включая Эстонию, приняли тысячи военных беженцев из Украины. Председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Vikerraadio (30.08.2022) заявил: „Эстония – абсолютный рекордсмен по соотношению численности населения [...] За полгода соотношение эстонского и неэстонского населения упало до того уровня, который был в конце советской оккупации“.