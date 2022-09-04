Прогноз на осень: когда ожидаются самые сильные штормы и скоро ли выпадет снег?

Maaleht спросил Отса, ожидаются ли сейчас крупные осенние бури и если да, то как скоро. По словам предсказателя погоды, один период сильных штормов придется на 3-5 октября, а другой на 19-21 октября. И если 29 октября будет шторм, он может стать причиной сильного снегопада.