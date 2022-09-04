Прогноз на осень: когда ожидаются самые сильные штормы и скоро ли выпадет снег?(1)
Совершенно невероятным образом предсказатель погоды Maaleht Аарне Отс в опубликованной нами 28 мая статье предположил, что 11-12 июля случится большая гроза. И действительно, 12 июля по южной и восточной Эстонии, срывая крыши с домов, ломая деревья и оставив без электричества тысячи людей, прокатился грозовой фронт.
Maaleht спросил Отса, ожидаются ли сейчас крупные осенние бури и если да, то как скоро. По словам предсказателя погоды, один период сильных штормов придется на 3-5 октября, а другой на 19-21 октября. И если 29 октября будет шторм, он может стать причиной сильного снегопада.
„Так как море перегрелось во время летней жары, неудивительно, что при наступлении заморозков начнутся штормы“, - объясняет Отс.
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