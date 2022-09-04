СЕГОДНЯ | На кону чемпионство. „Левадия“ постарается нанести лидеру первое поражение в сезоне

Это пятое „Таллиннское дерби“ в этом сезоне. Впервые команды встретились в финале Суперкубка, в котором победу одержала „Левадия“ в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале кубка Эстонии победу праздновала уже „Флора“ - счет был 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Эстонии „Левадия“ и „Флора“ встречались дважды. В первой встрече победу одержала „Флора“ (2:0), а во второй встрече победителя выявить не получилось (1:1).

Результат сегодняшнего „Таллиннского дерби“ имеет во многом решающее значение, так как на кону стоит титул чемпиона страны. Если „Флора“ выиграет, она сделает большой шаг к чемпионскому. Однако давление на „Левадию“ еще выше - им обязательно нужно обыгрывать „Флору“ и выиграть во всех оставшихся поединках, чтобы выиграть чемпионат.

„Левадия“ отстает от лидера - „Флоры“ - в таблице на семь очков, а это значит, что в случае проигрыша им будет крайне сложно защитить прошлогодний титул. Необходимость победить давит еще сильнее? „Мы не чувствуем давления. Ситуация сложная? Да. Но жизнь такова, что в сложных ситуациях всегда есть возможности. И наша возможность заключается в поединках один на один.

Если мы не сможем победить их в воскресенье, будет очень сложно повлиять на окончательный результат чемпионата. Если мы выиграем, то все возможно. Даже сейчас, потому что я никогда не хочу сдаваться за 10-11 игр до конца сезона. Я всегда буду бороться до конца, другого выхода нет. Я оптимист по натуре, поэтому и сейчас верю в нашу команду“, — сказал перед игрой главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович.

Лучший бомбардир чемпионата Эстонии Закария Бегларишвили во время пресс-конференции заявил: „Это в принципе лучшая игра в эстонском футболе, большое дерби — „Левадия“ против „Флоры“. Я уверен, что в прошлых двух играх с ними мы показали хорошую игру, просто нам немного не повезло и мяч не шёл в ворота. Надеюсь, что с третьего раза голы всё-таки будут и мы заберём себе три победных очка“.

На данный момент с 72 очками „Флора“ лидирует в чемпионате. „Левадия“ отстаёт на 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Билеты на игру доступны в Piletitasku.