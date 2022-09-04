ФОТО | Призрачные шансы на чемпионство. „Левадия“ проигрывает в „Таллиннском дерби“

Первый тайм прошёл с преимуществом „Флоры“, которая контролировала ход встречи. Градус напряжения повышался и количество фолов увеличивалось (4 желтые карточки). На 44-й минуте после прострела Васильева Калласте пробил головой 0:1.

На 48-й минуте встречи Константин Васильев прямым ударом со штрафного удвоил преимущество гостей (0:2). На 66-й минуте после красивой атаки от „Левадии“, Антонов отдал отличный пас на Рооснупа, который сократил отставание в счете 1:2.

„Флора“ побеждает 1:2 и увеличивает отрыв от идущей на втором месте „Левадии“ до 10 очков.

До матча:

Это пятое „Таллиннское дерби“ в этом сезоне. Впервые команды встретились в финале Суперкубка, в котором победу одержала „Левадия“ в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале кубка Эстонии победу праздновала уже „Флора“ - счет был 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Эстонии „Левадия“ и „Флора“ встречались дважды. В первой встрече победу одержала „Флора“ (2:0), а во второй встрече победителя выявить не получилось (1:1).

Результат сегодняшнего „Таллиннского дерби“ имеет во многом решающее значение, так как на кону стоит титул чемпиона страны. Если „Флора“ выиграет, она сделает большой шаг к чемпионскому. Однако давление на „Левадию“ еще выше - им обязательно нужно обыгрывать „Флору“ и выиграть во всех оставшихся поединках, чтобы выиграть чемпионат.

„Левадия“ отстает от лидера - „Флоры“ - в таблице на семь очков, а это значит, что в случае проигрыша им будет крайне сложно защитить прошлогодний титул. Необходимость победить давит еще сильнее? „Мы не чувствуем давления. Ситуация сложная? Да. Но жизнь такова, что в сложных ситуациях всегда есть возможности. И наша возможность заключается в поединках один на один.