ФОТО | Призрачные шансы на чемпионство. „Левадия“ проигрывает в „Таллиннском дерби“
В воскресенье в рамках 27-го тура состоялось 94-е „Таллиннское дерби“ , в котором чемпион прошлого сезона „Левадия“ на стадионе А. Ле Кок Арена проиграла лидеру нынешнего сезона „Флоре“ (1:2).
Первый тайм прошёл с преимуществом „Флоры“, которая контролировала ход встречи. Градус напряжения повышался и количество фолов увеличивалось (4 желтые карточки). На 44-й минуте после прострела Васильева Калласте пробил головой 0:1.
На 48-й минуте встречи Константин Васильев прямым ударом со штрафного удвоил преимущество гостей (0:2). На 66-й минуте после красивой атаки от „Левадии“, Антонов отдал отличный пас на Рооснупа, который сократил отставание в счете 1:2.
„Флора“ побеждает 1:2 и увеличивает отрыв от идущей на втором месте „Левадии“ до 10 очков.
До матча:
Это пятое „Таллиннское дерби“ в этом сезоне. Впервые команды встретились в финале Суперкубка, в котором победу одержала „Левадия“ в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале кубка Эстонии победу праздновала уже „Флора“ - счет был 2:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Эстонии „Левадия“ и „Флора“ встречались дважды. В первой встрече победу одержала „Флора“ (2:0), а во второй встрече победителя выявить не получилось (1:1).
Результат сегодняшнего „Таллиннского дерби“ имеет во многом решающее значение, так как на кону стоит титул чемпиона страны. Если „Флора“ выиграет, она сделает большой шаг к чемпионскому. Однако давление на „Левадию“ еще выше - им обязательно нужно обыгрывать „Флору“ и выиграть во всех оставшихся поединках, чтобы выиграть чемпионат.
„Левадия“ отстает от лидера - „Флоры“ - в таблице на семь очков, а это значит, что в случае проигрыша им будет крайне сложно защитить прошлогодний титул. Необходимость победить давит еще сильнее? „Мы не чувствуем давления. Ситуация сложная? Да. Но жизнь такова, что в сложных ситуациях всегда есть возможности. И наша возможность заключается в поединках один на один.
Если мы не сможем победить их в воскресенье, будет очень сложно повлиять на окончательный результат чемпионата. Если мы выиграем, то все возможно. Даже сейчас, потому что я никогда не хочу сдаваться за 10-11 игр до конца сезона. Я всегда буду бороться до конца, другого выхода нет. Я оптимист по натуре, поэтому и сейчас верю в нашу команду“, — сказал перед игрой главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович.
Лучший бомбардир чемпионата Эстонии Закария Бегларишвили во время пресс-конференции заявил: „Это в принципе лучшая игра в эстонском футболе, большое дерби — „Левадия“ против „Флоры“. Я уверен, что в прошлых двух играх с ними мы показали хорошую игру, просто нам немного не повезло и мяч не шёл в ворота. Надеюсь, что с третьего раза голы всё-таки будут и мы заберём себе три победных очка“.
Перед матчем с 72 очками „Флора“ лидировала в чемпионате. „Левадия“ отставала на 7 очков и занимала второе место в турнирной таблице.