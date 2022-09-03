ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (192-й день) | Страсти вокруг Запорожской АЭС и митинг против антироссийских санкций в Праге

Запорожская АЭС снова потеряла связь с последней остававшейся в действии основной внешней линией электропередач, но продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию, сообщает Рейтер со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинский персонал АЭС сообщил экспертам МАГАТЭ, находящимся на станции, что четвертая действующая линия электропередач 750 киловольт вышла из строя вслед за тремя другими. Но эксперты МАГАТЭ также установили, что резервная линия, соединяющая объект с близлежащей ТЭЦ, доставляла электричество во внешнюю сеть.

Минобороны РФ и местные власти, подконтрольные России, обвинили украинских военных в новой попытке захвата Запорожской АЭС. Россия обвиняет Украину в том, что украинские военные вечером 2 сентября попытались захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ. В Украине эти сообщения не комментировали.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил Владимиру Путину, что его страна может выступить посредником между Украиной и Россией в ситуации с Запорожской АЭС. „Президент Эрдоган заявил, что Турция может играть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как это было в случае с зерновой сделкой“ – цитирует администрацию турецкого лидера агентство Франс пресс.

Siemens Energy не нашла технических причин для остановки „Северного потока“. В компании считают, что утечки, о которых заявил „Газпром“, „обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте“. Siemens выразил готовность к техническим работам.

„Мы понятия не имеем, что с ними случилось“. Представители Красного Креста до сих пор не смогли встретиться с двумя тысячами бойцов, которые сдались российским войскам после штурма мариупольского завода „Азовсталь“.

В подконтрольную РФ часть Запорожской области привезли оборудование для референдума. Речь идет о кабинах для тайного голосования, прозрачных ящиках для бюллетеней и переносных урнах для выездного голосования. Представители временных администраций подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о намерении провести референдумы по вхождению в состав РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с 31 августа по 2 сентября пара беспилотников Bayraktar ТВ-2 уничтожила российскую военную технику на сумму 26,5 миллиона долларов. За трое суток турецкими беспилотникми были уничтожены восемь танков Т-72, самоходная артиллерийская установка „Акация“, БМП и гаубица. Также были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП.

В Москве в очереди на прощание с Михаилом Горбачевым задержали пятерых человек. Среди них — женщины со значками „Нет войне“. На двух женщин, задержанных из-за антивоенных значков составили протоколы о „дискредитации“ армии.

Власти России потребовали от РЖД завербовать на войну в Украину до 10 тысяч сотрудников. Источник с Восточно-Сибирской железной дороги прислал правозащитнику документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников участвовать в „спецоперации“. Согласно документу, от представителей РЖД требуется провести с сотрудниками „информационно-разъяснительную работу“ об участии в войне. Если найдутся желающие, список с их данными нужно направить в военкоматы.