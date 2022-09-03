Экономика
03.09.2022, 21:20

Бизнесмены: металлообрабатывающие предприятия находятся на пороге сокращений

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Viru Keemia Grupp - Kohtla-Järve
Viru Keemia Grupp - Kohtla-Järve
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Эстонская металлообрабатывающая промышленность испытывает серьезные экономические трудности, и если в ближайшие несколько месяцев рыночная ситуация не улучшится, предприятиям придется сокращать персонал, пишет dv.ee.

Как отмечает член правления компании Radius Machining OÜ Вельо Коннимойс, нынешний кризис в металлообрабатывающей промышленности обусловлен двумя основными факторами: нестабильными ценами на сырье и удорожанием электроэнергии.

До сих пор руководители предприятий металообрабатывающей отрасли старались обходиться без крупных увольнений, отмечает Коннимойс. „Дай бог, волны сокращений удастся избежать. Мы прибегнем к этому лишь в самом крайнем случае“, — обещает глава Radius Machining.

Однако если рыночная ситуация в ближайшие месяцы не улучшится, у многих предприятий отрасли просто не останется иного выбора, как начать сокращения персонала, констатирует, в свою очередь, глава профсоюза машиностроителей Рауль Кютт.

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