Бизнесмены: металлообрабатывающие предприятия находятся на пороге сокращений

Как отмечает член правления компании Radius Machining OÜ Вельо Коннимойс, нынешний кризис в металлообрабатывающей промышленности обусловлен двумя основными факторами: нестабильными ценами на сырье и удорожанием электроэнергии.

До сих пор руководители предприятий металообрабатывающей отрасли старались обходиться без крупных увольнений, отмечает Коннимойс. „Дай бог, волны сокращений удастся избежать. Мы прибегнем к этому лишь в самом крайнем случае“, — обещает глава Radius Machining.

Однако если рыночная ситуация в ближайшие месяцы не улучшится, у многих предприятий отрасли просто не останется иного выбора, как начать сокращения персонала, констатирует, в свою очередь, глава профсоюза машиностроителей Рауль Кютт.