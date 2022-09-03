Раймонд Кальюлайд: риторика Михаила Стальнухина угрожает безопасности Эстонии

„Вызывает крайнее сожаление, что с таким заявлением выступил депутат парламента. Это риторика, угрожающая безопасности Эстонии“, – отметил Раймонд Кальюлайд.



По его словам, Российская Федерация оправдывает свою агрессию в отношении Украины в первую очередь необходимостью „денацифицировать“ эту страну.



„В российской пропаганде это один из главных нарративов, что правительство Украины является пронацистским, у власти в стране находятся фашисты и последователи фашизма. Естественно, эти обвинения в адрес Украины полностью безосновательны. При помощи этой высосанной из пальца идеологии ежедневно в Украине убивают мужчин, женщин и детей, совершаются чудовищные военные преступления“, – сказал Кальюлайд.



„И теперь с таким же утверждением выступил влиятельный политик из фракции Центристской партии Стальнухин. Это – не просто слова. Их можно трактовать как призыв к агрессии в отношении Эстонии. Россия в будущем сможет сослаться на заявление Стальнухина и сказать: даже ваши собственные депутаты парламента признают, что Эстония – нацистская страна, в которой оправдывается фашизм, и поэтому нужно что-то предпринять“, – подчеркнул председатель комиссии по гособороне.



По его словам, к сожалению, за последние месяцы это не первое подобное заявление со стороны видных представителей Центристской партии. В качестве примера Кальюлайд привел заявления депутата Европарламента Яны Тоом, которая в числе прочего высказала мнение, что лучше бы перенос нарвского памятника-танка привел к массовым беспорядкам и столкновениям. „И кому бы это было выгодно? В чьих интересах рознь между странами и беспорядки в Эстонии?“ – задается вопросом Кальюлайд.



Он также напомнил, что еще один депутат Рийгикогу из Центристской партии – Игорь Кравченко – выразил свое возмущение в связи с тем, что на одежде президента Эстонии была нашивка с известным лозунгом „Русский военный корабль, иди …“. По словам центриста, это обидело русскоязычных жителей Эстонии.



„Чего добиваются центристы? Они что, хотят, чтобы правительство Эстонии вернуло в Нарву памятники, символизировавшие оккупацию нашей страны, впредь не обижало российский военный флот и извинилось перед гражданами РФ за неудобства, причиненные им введенными санкциями? Не пройдет!“ – заверил Раймонд Кальюлайд.



По словам председателя парламентской комиссии по государственной обороне, в нынешней ситуации не может быть такого, что политик одной ногой стоит в свободной Эстонии, а другой – по ту сторону восточной границы. Нельзя одновременно быть лояльным своей стране гражданином и прокремлевским троллем, распространяющим риторику, которая угрожает безопасности Эстонии.