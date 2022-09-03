Эксперты рассказывают: все, что нужно знать о покупке и продаже подержанных автомобилей

Если у вас имеется лишь часть суммы покупки и вам необходимо дополнительное финансирование, убедитесь, что финансирующая организация, услугами которой вы хотите воспользоваться, внесена в список кредитодателей и кредитных посредников Финансовой инспекции. Более дешевый автомобиль можно купить с помощью кредита, а в случае более дорогих машин разумнее воспользоваться лизингом. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, включая не только сумму кредита, размер ежемесячных платежей и срок погашения, но и обязательность страхования и право собственности на имущество в течение срока действия договора. Важно знать, например, будет ли автомобиль являться вашей собственностью или собственностью займодателя, или был ли для автомобиля установлен залог в качестве обеспечения кредита. Для более новых или дорогих машин лучше всего подойдет финансовый или оперативный лизинг, а для других машин лучше воспользоваться потребительским кредитом. Задумываясь о покупке более старой машины, цена продажи которой может быть более низкой, необходимо учитывать и потенциально более высокие расходы на авторемонт. Финансовый лизинг подходит в том случае, если транспортное средство было взято в лизинг с намерением по завершении срока действия договора стать собственником машины. В таком случае после истечения периода лизинга право собственности перейдет от лизингодателя лизингополучателю. Оперативный лизинг подойдет в том случае, если вы не желаете становиться собственником транспортного средства. В случае оперативного лизинга лизингодатель покупает выбранный вами автомобиль и предоставляет его вам в пользование на срок лизинга. По истечении срока лизинга вы можете вернуть автомобиль лизинговой фирме, выкупить его или же обменять его на новую машину.