Эксперты рассказывают: все, что нужно знать о покупке и продаже подержанных автомобилей
В последние месяцы рынок подержанных автомобилей был особенно активным, но вот как в нем должен ориентироваться начинающий? Чтобы помочь людям подготовиться к покупке или продаже автомобиля, эксперты Citadele подготовили советы о том, что следует учесть до совершения сделки и как избежать наиболее распространенных ошибок.
„Вторжение России в Украину привело к тому, что производители автомобилей, которые только-только начали восстанавливаться от последствий пандемии Covid-19, столкнулись с серьезной цепной реакцией. В результате этого не только выросли цены на автомобили, но и удлинились сроки поставок. Все это непосредственно повлияло и на цены подержанных автомобилей – новые машины стали дефицитным товаром, и поэтому спрос на подержанные автомобили серьезно вырос. Рост цен выгоден людям, которые планируют продать машину. В свою очередь потенциальные покупатели машины должны убедиться в том, что они делают правильный выбор“, – объяснил руководитель эстонского филиала Citadele Leasing Райнер Моппель.
Выберите автомобиль исходя из своего стиля жизни
Лучшей машиной станет та, которая оптимально подойдет для вашего стиля жизни и планируемого бюджета. Оцените, куда и как часто вы планируете ездить, чтобы понять, насколько габаритный или компактный автомобиль вам требуется. Например, для большой семьи или матери с маленьким ребенком будет очень важен размер багажника машины, так как в него должна будет помещаться коляска. В свою очередь, любитель спортивного образа жизни скорее будет думать, например, о возможностях для перевозки велосипеда. Стоит оценить и то, по каким дорогам будет ездить машина – только в городе, или также по шоссе и бездорожью. При необходимости ездить по плохим дорогам и бездорожью имеет смысл выбрать машину с более высоким клиренсом и мощностью.
Другими факторами, которые обязательно нужно оценить, являются тип коробки передач, тип двигателя и непосредственные затраты на поездки, необходимое оборудование и так далее. Например, в городе проще передвигаться на машине с автоматической коробкой передач, а вот полный привод при таких условиях, скорее всего, не понадобится. „Чтобы найти подходящую для вашего бюджета и стиля жизни машину, будьте реалистичны в отношении привычек вашей семьи“, – добавляет Моппель.
Где купить подержанный автомобиль?
Прежде всего, мы советуем купить подержанный автомобиль у признанного продавца транспортных средств. Однако и в таком случае стоит проверить историю предприятия, например, с помощью поиска в Google, который обычно позволяет быстро получить информацию о том, был ли продавец в прошлом объектом каких-либо претензий, скручивал ли он пробег машины, или сталкивались ли его клиенты с какими-либо другими проблемами. Обязательно обратите внимание на такие признаки опасности, как продажа машины по цене явно ниже рыночной, даже если продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии и не требует дополнительных инвестиций. Насторожить покупателя должен и пробег 50 000 километров у машины десятилетнего возраста, или сильный износ кожаной отделки или такни салона. Рассказ продавца о том, что машина использовалась очень мало и в основном стояла в гараже, может звучать убедительно, однако в такой ситуации обязательно стоит проверить пробег и состояние транспортного средства. При покупке автомобиля у частного лица также стоит проверить историю продавца, потому что любые способные возникнуть впоследствии споры, связанные со сделками между частными лицами, являются очень сложными и обычно доходят до суда.
Выполняйте осмотр машины при дневном свете. В случае возникновения любых вопросов обязательно их задайте и убедитесь, что вы получили необходимые ответы. Если услышанное звучит неубедительно, организуйте технический осмотр машины в выбранной вами автомастерской. Обязательно заключите письменный договор купли-продажи, подписываемый обеими сторонами. По возможности укажите видимые повреждения и пробег автомобиля.
Как платить за машину?
Обязательно оплатите покупку машины банковским переводом. Для доказательства того, что вы уплатили деньги и, соответственно, обладаете правом собственности на транспортное средство, нужно проверить, что подписавший договор купли-продажи человек и получатель платежа являются одним и тем же лицом.
Если у вас имеется лишь часть суммы покупки и вам необходимо дополнительное финансирование, убедитесь, что финансирующая организация, услугами которой вы хотите воспользоваться, внесена в список кредитодателей и кредитных посредников Финансовой инспекции. Более дешевый автомобиль можно купить с помощью кредита, а в случае более дорогих машин разумнее воспользоваться лизингом. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, обязательно ознакомьтесь со всеми условиями договора, включая не только сумму кредита, размер ежемесячных платежей и срок погашения, но и обязательность страхования и право собственности на имущество в течение срока действия договора. Важно знать, например, будет ли автомобиль являться вашей собственностью или собственностью займодателя, или был ли для автомобиля установлен залог в качестве обеспечения кредита. Для более новых или дорогих машин лучше всего подойдет финансовый или оперативный лизинг, а для других машин лучше воспользоваться потребительским кредитом. Задумываясь о покупке более старой машины, цена продажи которой может быть более низкой, необходимо учитывать и потенциально более высокие расходы на авторемонт. Финансовый лизинг подходит в том случае, если транспортное средство было взято в лизинг с намерением по завершении срока действия договора стать собственником машины. В таком случае после истечения периода лизинга право собственности перейдет от лизингодателя лизингополучателю. Оперативный лизинг подойдет в том случае, если вы не желаете становиться собственником транспортного средства. В случае оперативного лизинга лизингодатель покупает выбранный вами автомобиль и предоставляет его вам в пользование на срок лизинга. По истечении срока лизинга вы можете вернуть автомобиль лизинговой фирме, выкупить его или же обменять его на новую машину.
В зависимости от типа финансирования, необходимо учитывать и сопутствующие расходы – например, при покупке автомобиля с помощью кредита не требуется его оценка или взнос. Такие действия обычно требуются в случае лизинга, так как финансируемая лизингом сумма является значительно большей. Различается и возраст машины, покупаемой посредством автокредита или лизинга – в случае кредита какие-либо ограничения отсутствуют, а вот получить финансирование покупки автомобиля возрастом больше 15 лет от лизингового предприятия будет достаточно сложно.
Где продать подержанный автомобиль?
Если вы желаете продать свой автомобиль, то в качестве первого шага вам нужно решить, будете ли вы это делать самостоятельно или с помощью профессионалов. У обоих вариантов существуют свои плюсы и минусы. В случае самостоятельной продажи машины вам потребуется больше времени на обслуживание автомобиля, размещение объявления, рекламу и общение с потенциальными покупателями. С другой стороны, вам не придется платить плату за посредничество, которую запрашивают профессиональные продавцы автомобилей. При выставлении машины на продажу на площадке продавца, следует учитывать, что автопродавцы работают с 9 до 17 часов, и в другое время показать машину потенциальным покупателям не получится. Для стоящего на площадке автомобиля аналогично стоянке на парковочном месте начисляется плата, и в это время вы не сможете использовать автомобиль. Тем не менее, в таком случае собственнику транспортного средства не придется беспокоиться о проверке истории покупателей и юридических процедурах, так как об этом позаботится автопродавец.
Список вещей, которые нужно сделать, если вы планируете продать автомобиль самостоятельно
Перед фотографированием автомобиля и публикацией объявления выполните общее обслуживание машины – ее нужно помыть и обработать воском, чтобы ее цвет выглядел более свежим. Неплохой идеей будет и заказ глубокой чистки салона.
Для того, чтобы вы могли продать автомобиль дороже, выполните основательные ремонтные работы. Изменить пробег нельзя, однако если некоторые детали автомобиля были заменены на новые, это положительно повлияет на цену. Кроме того, устраните небольшие неисправности, например, проверьте, не перегорела ли какая-нибудь лампочка, замените старые дворники и т.д.
Очень важно добавить в объявление качественные фотографии. Более подробная фотогалерея поможет быстрее продать автомобиль. Сделайте фотографии спереди, сзади, с обеих сторон, а также сфотографируйте интерьер, чтобы было видно оборудование машины, и переднюю панель с пробегом. Добавьте также фотографии, показывающие техническое состояние машины – фотографию порогов, двигателя и других частей. Если у автомобиля есть какие-либо необычные стороны, например, диски, элементы салона и т.д., то добавьте и их фотографию.
После этого подробно опишите в объявлении свою машину. Чем более детально вы опишете ее функции, тем меньше вам придется отвечать на вопросы покупателей. Укажите пробег, комплектацию, тип двигателя и коробки передач, техническое состояние машины, время прохождения техосмотра, а также дополнительные прилагаемые к машине компоненты, например, комплект шин. Не стоит приукрашивать факты, так как проверить историю транспортного средства можно на сайте Департамента транспорта и Эстонского фонда дорожного страхования, в официальном представительстве производителя транспортного средства, а также в платных базах данных. Таким образом, найти информацию о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях можно очень быстро.