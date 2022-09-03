Юрий Ратас о высказывании Стальнухина: таким мнениям нет места в Центристской партии

Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.