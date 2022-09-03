Ратас о высказывании Стальнухина: таким мнениям нет места в Центристской партии, правление обсудит его исключение

Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.

В комментариях уже спросили, есть ли в таком случае Стальнухину место в рядах самой партии и Рийгикогу?

По словам Ратаса порталу ERR, правление Центристской партии обсудит исключение Стальнухина из партии. По словам лидера партии, такое заявление ему понять невозможно. „Даже мысленно мне трудно представить логику такого заявления. Я не могу этого понять“, - сказал Ратас.

На вопрос, может ли Центральная партия применить какие-нибудь санкции в отношении Стальнухина, Ратас ответил: „Никаких санкций, кроме исключения из партии, нет. Решение об исключении из партии принимает правление партии, и мы обязательно обсудим это“.