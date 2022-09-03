Российская лыжница: Финн предложил выйти замуж, чтобы вернуться на международные старты

В пятницу Степанова опубликовала в своем Instagram сообщение о том, что один финн предложил выйти замуж, чтобы помочь ей вернуться на международные старты.

„Выходи за меня замуж, и ты сможешь выступать на международных соревнованиях. Я помогу тебе, у меня есть связи в России“, — говорится в сообщении опубликованном Степановой.

Степанова утверждает, что сообщение отправил финн. Она добавила: „Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее“.

Лыжников из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований после начала войны в Украине в конце февраля.

Степанова, выигравшая золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине прошлой зимой, неоднократно выражала свою поддержку президенту Владимиру Путину после российского вторжения в Украину. Весной она поехала в Кремль по приглашению Путина, где произнесла речь, восхвалив президента России. Среди прочего она утверждала, что благодаря войне в Украине „Россия снова стала сильной и гордой страной“.