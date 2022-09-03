СЕГОДНЯ | Баскетбольная сборная Эстонии сыграет с Украиной в очень важной игре на ЧЕ
Баскетбольной сборная Эстонии, которая играет в финальной части турнира ЧЕ, в субботу предстоит матч, который, вероятно, решит судьбу всего турнира. В 18:00 по эстонскому времени в Милане сыграет с Украиной.
Эстония начала турнир в подгруппе „C“ с поражения от Италии 62:83, Украина победила Великобританию 90:61.
Четыре лучшие из шести сборных выходят в 1/8 финала. Если не будет сюрпризов, Эстония, Украина и Великобритания между собой разыграют путевку за выход в следующий раунд, для выхода потребуется две победы. В случае сегодняшнего поражения, Эстонии будет крайне сложно одержать две победы, ведь кроме матча с Великобританией, Эстонских баскетболистов ждут игры с Хорватией и Грецией.
Теоретически Эстония, Украина и Великобритания могут закончить турнир с одной победой. Для этого Эстония должна победить Украину и проиграть Великобритании. Будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. На практике, благодаря пятничной победе с 29 очками, Украина уже имеет большое преимущество, и рассчитывать на этот вариант нет смысла.
„Украина — совсем другая сборная, по сравнению с Италией. В Италии нет игроков выше 210 см, а в Украине их достаточно“, - сказал после матча с Италией главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла.
Украинскими центровыми являются Алексей Лен ростом 215 см и Артем Пустовой ростом 216 см. Владимир Герун ростом 211 см был в стартовой пятерке против англичан.
„Украина играет двумя разными составами, один с очень высокими, а другой с более низкими игроками, и они могут меняться в обороне. Айнарс Багатскис (главный тренер Украины - А.К.) должен подумать, какое большое преимущество они будут иметь против Эстонии при длинном составе. Например, против Финляндии Украина вообще не могла сыграть длинной пятеркой. Лень есть Лень, он парень из НБА, а Пустовой не очень любит идти в контакт. Вам нужно много его контактировать, и тогда преимущество в росте исчезнет“, — предвкушал субботний матч Тойяла.
На задней линии лидером Украины, является Святослав Михайлюк, который в прошлом году выступал за „Торонто Рэпторс“ в НБА, и чей козырь — дальние броски. Он набрал 17 очков против Великобритании.
Здоровье Янари Йыэсааре очень важно для Эстонии. Он пропустил второю четверть против Италии из-за проблемы с коленом и еще не известно примет ли он участие в сегодняшней игре.
Состав сборной Эстонии на финальный турнир ЧЕ:
Стэн Сокк, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Анри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Маттиас Тасс и Майк-Калев Коцар.
Игры сборной Эстонии на ЧЕ:
2 сентября в 22:00 Эстония - Италия
3. Сентябрь в 18:00 Эстония - Украина
5. Сентябрь в 15:15 Эстония - Хорватия
6. Сентябрь в 15:15 Эстония - Великобритания
8. Сентябрь в 18:00 Эстония - Греция