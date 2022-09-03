Серена Уильямс выбыла из соревнований на Открытом чемпионате США. „Не думаю, что я продолжу выступать, но кто знает“

Уильямс была в слезах, когда у нее брали интервью на корте после игры. На вопрос, пересмотрит ли она свое решение о завершении карьеры после таких игр, Уильямс ответила: „Я становлюсь лучше. Мне нужно было начать раньше в этом году. Вернусь ли я? Я так не думаю, но кто знает. Никогда нельзя ни в чем быть уверенным“.

Затем 40-летняя американка поблагодарила свою семью, команду, публику и фанатов по всему миру за их поддержку на протяжении многих лет.

„Спасибо всем, кто был со мной рядом все эти долгие годы – десятилетия“, — сказала Уильямс, сыгравшая свой первый профессиональный турнир в 14-летнем возрасте в 1995 году. „Все началось с родителей и они заслуживают все. Я очень им благодарна. Я плачу, но это слезы счастья. Наверное. Не знаю“.

Отдельно американка также поблагодарила свою сестру Винус: „Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала“.

Зрители на стадионе Артура Эша поднялись с мест, когда Уильямс покидала корт - отмеченный ее первым крупным триумфом в 1999 году и еще пятью знаковыми победами в карьере. Когда спортсменка помахала на прощание, из колонок загремела песня Тины Тернер Simply The Best (“Просто лучшая“).

Позже на пресс-конференции Уильямс сказала: „Я готова стать мамой, исследовать другую версию Серены. Для мира я всё ещё очень молодая, поэтому хочу немного пожить, пока ещё хожу“.

В предыдущем раунде 23-кратная победительница турниров „Большого шлема“ победила Анетт Контавейт (WTA 2-е место) 7 : 6 (4), 2 : 6, 6 : 2.

Парный турнир US Open завершился для сестер Серены и Винус Уильямс в первом раунде, когда они проиграли чешской паре Люси Градецка — Линда Новоска 6:7, 4:6.