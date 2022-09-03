ФОТО | Люди выстроились в очередь. В России прощаются с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым

В Кремле ранее заявили, что траурные мероприятия не будут иметь государственного характера, но пройдут „с элементами государственных похорон“ - организацией занималась служба протокола президента РФ. Похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой супруги Раисы.

Церемония открыта для всех. Многие западные политики сообщили о невозможности сейчас прибыть в Москву, но соболезнования в связи с кончиной человека, изменившего мир, как нередко называли Горбачева, направили бывшие и действующие лидеры всех ведущих стран мира. В сегодняшних траурных мероприятиях ожидается участие представителей нескольких западных государств - предположительно, на уровне послов. Венгерский премьер Виктор Орбан сегодня в Москве - он собирается проститься с Горбачевым.

Самого президента РФ Владимира Путина на похоронах не будет, как сообщалось, из-за загруженного рабочего графика. Путин, как сообщалось, простился с Горбачевым в четверг в Центральной клинической больнице. В тот же день стало известно, что церемонию прощания сократили на два часа она продлится до 12:00, а не до 14:00, как анонсировалось изначально.

Уже в 9 утра на улице выстроилась очередь. Пришли люди разных возрастов, немало молодежи. Дмитрий Медведев прибыл в Колонный зал, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования членам семьи Горбачева.

На прощание не пропустили ряд журналистов. Некоторые крупные российские СМИ не получили аккредитацию от „Горбачев-Фонда“ для своих журналистов - например, РИА Новости. У ведущих иностранных СМИ аккредитации есть.