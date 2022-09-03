Eesti Gaas, несколько раз резко поднимавшая цену на газ, выплатила порядочные бонусы сотрудникам

Eesti Gaas принадлежит компании Infortar, владельцу Tallink. Во втором квартале этого года газовая фирма выплатила более миллиона евро налогов на рабочую силу. В трех предыдущих кварталах эта сумма оставалась на уровне около 400 000 евро, при этом за весь этот период в компании работало 60-70 человек.

По словам руководительницы отдела коммуникаций и маркетинга Eesti Gaas Керсти Тамм, это были выплаты по результатам труда, выплаченные сотрудникам за предыдущий финансовый год, и единовременные компенсации, связанные с уходом сотрудников. Приблизительно 600 000 евро дополнительных затрат на оплату налогов на рабочую силу означает, что бонусы, о которых говорит г-жа Тамм, являют собой семизначную сумму.

Во втором квартале заработная плата увеличена не была. „Следует учесть, что фирмы Eesti Gaas в последние годы выросла в региональный международный энергетический концерн, который сегодня работает на пяти рынках. Помимо Эстонии, это Финляндия, Латвия, Литва и Польша“, - сказала Тамм. Она также добавила, что более 70% оборота компании в прошлом году поступило с зарубежных рынков. Например, их доля рынка в Финляндии достигла одной пятой.

В сентябре тариф составлял 2,65 евро за кубический метр газа, а в октябре составит уже 4,1 евро. До сентября цена на газ составляла 1,5 евро. В период с октября по март государство компенсирует бытовым потребителям 80% среднемесячной цены на газ за ту часть, которая превышает 80 евро за мегаватт-час без НДС, но максимум до 2,6 мегаватт-час.